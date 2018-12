Noël : la fête de la nativité et sa signification, selon le Père Marek Walkoss de Boffa

Les fidèles chrétiens de Boffa, à l’instar de leurs corréligionnaires des autres préfectures de la Guinée, se préparent à célébrer la fête de Noël ce 25 décembre 2018. Une fête qui marque l’anniversaire de la date de naissance de Jésus-Christ.

A Boffa, une des premières villes du pays où les missionnaires chrétiens ont foulé le sol, Père Marek Walkoss, Curé de la paroisse Saint-Joseph explique, à cet effet, les raisons de la célébration de cette fête par les chrétiens : «La nuit du 24 décembre, c’est le jour que le fils est né parmi nous dans l’humanité pour pouvoir apporter la consolation et la paix. Il est à rappeler que Jésus-Christ est né à Bethléem et… puis a grandi à Nazareth. Le Noël est très important pour nous et c’est le moment, par contre, que Jésus-Christ, vrai Dieu vient parmi nous pour être comme toi et moi, il est un homme, mais aussi vrai Dieu. C’est pourquoi nous commençons la fête dans les paroisses en faisant des messes, d’habitude comme aujourd’hui 24 décembre à 22 heures pour se préparer à travers cette fête. On passe une bonne partie de nos prières dans les nuits. Noël est une fête très familiale », a-t-il indiqué.

Pour sa part, Gizelle Sylla, une fidèle indique que cette fête de Noël est comme le temps de carême qui nous permet de célébrer la résurrection du Seigneur.

« Cette fête nous permet de nous préparer spirituellement mais aussi de nous réconcilier avec nos frères pour purifier nos cœurs. On vient pour nous confesser. Malgré que le temps soit dur, nous allons continuer à implorer la grâce de Dieu pour la paix et l’entente en raison de la situation qui prévaut aujourd’hui dans notre pays. La Guinée vit un moment difficile de son histoire avec ces nombreuses manifestations », a-t-elle souligné.

Pour les fidèles chrétiens, la fête de Noël est une occasion qui leur permet de se retrouver, de se faire des cadeaux et d’accueillir la grâce de Dieu.