Nouveau Gouvernement : Moustapha NAÏTE, symbole de l’engagement politique et de la constance

« Il est plus facile de dénaturer du plutonium que le mauvais esprit des hommes ». Einstein.

C’est un homme d’État au style imposant et à la carrure qui force l’admiration. Brillant cadre aux convictions invariables, MOUSTAPHA NAÏTE est un ouvrier incontestable au service exclusif d’un homme pour qui son amour et son attachement ne souffrent d’aucun doute. Incompris parfois, Moustapha NAITE avec un langage franc doté d’un long cordon du destin dont nul ne saurait décrire, est d’une intelligence irréprochable et fort de caractère. Ce caractère, c’est son engagement politique efficace auprès du Chef de l’État marqué d’une constance au détriment de toute ambition personnelle.

De 2010 à aujourd’hui, le désormais Ministre des travaux publics est l’un des artisans de l’ombre de toutes les victoires du RPG. Disposant d’un fort réservoir de mouvements de jeunesses, il a su mettre tout ce potentiel de guerres à la disposition de son mentor qui est le Président Pr. Alpha Condé et entretient un grand réseau de jeunes aux ressources inépuisables au profit de son Champion.

Moustapha NAITE implique dans sa démarche, une responsabilité citoyenne et de devoir de citoyen pour s’être mis au service de la République. Cet engagement, c’est également son pouvoir d’agir pour le changement dans notre société, en mettant en lumière la dimension prospective de la responsabilité d’État vis-à-vis de son environnement social et politique.

Engagement politique

Sa puissante industrie de communication est entrée en jeu en 2010 lors de l’élection Présidentielle. Il a pris position pour un candidat dont le sort était jusque-là synonyme d’échec et occupait le difficile fauteuil fait d’aluminium et réservé aux opposants.

De la communication digitale à la campagne de proximité, le jeune entrepreneur s’est donné à fond pour donner une visibilité respectable au Pr Alpha CONDE. C’est un gladiateur qui a véritablement mouillé le maillot pour non seulement réaliser l’extraordinaire « REMONTADA » politique, mais aussi offrir la difficile victoire au candidat historique qui épuisait sa dernière cartouche.

À travers des groupes de foras constitués sur l’ensemble de son réseau, des mouvements sociaux ou des plateformes d’échanges sur la vision et le projet de société du candidat aux 18%, il a dompté et drainé les plus sceptiques et une plus grande assurance pour les conquis. Il a suscité tout un espoir au sein de la jeunesse qui avait une autre appréciation sur son candidat.

La haute technologie avec une connexion de haut débit était mise à la disposition de la jeunesse dans une communication structurée, convaincante et mesurée. Tout était programmé, supervisé et scruté au moindre détail avant de livrer le produit à la place publique par le jeune guerrier acquis pour la cause de l’actuel Chef de L’Etat.

Après 2010, sous l’influence du Professeur Alpha Condé, élu Président, il est propulsé au-devant de la scène politique en occupant le poste de Directeur Adjoint de la Communication du Parti du Rassemblement du Peuple de Guinée RPG, puis Porte-Parole de la mouvance présidentielle RPG-Arc-en-ciel, pour les élections législatives de 2013.

Entre temps et dans cet élan ascendant, il devient le Coordonnateur du JEMAP (Mouvement des Jeunes Pour la Majorité Présidentielle). Ce bon début dans la politique et son combat lui ouvrent la confiance du Président Alpha Condé qui le nomme comme Directeur du Patrimoine Bâti Public.

En janvier 2014, à l’occasion de la formation d’un nouveau Gouvernement suite aux élections législatives, il est nommé Ministre de la Jeunesse et de l’emploi Jeunes.

Un parcours enviable

Né le 18 Novembre 1976 à Conakry, MOUSTAPHA NAÏTE est originaire de KOUROUSSA, localité située à environ 300 km de la Capitale. Après de brillantes études secondaires au Lycée Sainte Marie de Conakry, il poursuivra sa formation à Northeastern University dans le Massachussetts aux Etats Unis où il obtient son diplôme de Bachelor en Science Génie Civil avec une Mention Honorable en 1999. Il est également Diplômé d’Etudes Approfondies en économie (Master of Economics), avec une Mention Honorable à Tufts University dans le Massachussetts. Ingénieur en Génie Civil, il va conduire et exécuter plusieurs projets de très grande portée, notamment ceux de Cambridge de Worcester et de Newton dans l’Etat du Massachussetts. Parallèlement, il officie comme Professeur Assistant à Northeastern University toujours dans le Massachussetts où il s’occupait de la Formation des étudiants en Mathématiques, Physique, Ingénierie et en Français. Il retourne au pays et en 2005, il fut initiateur et Président du Forum des Jeunes de Guinée (FOJEG). Avec son génie d’entrepreneur, en 2006, il met le pied dans le secteur des NTIC. Il met en place à Kindia-Ville un centre multimédia destiné à l’initiation et au renforcement des aptitudes des jeunes de la localité afin de maitriser les Nouvelles Technologies de l’Information et de la communication.

Installée à Conakry, la petite entreprise MouNa Internet, devenue MouNa Group Technology S.A. est une société de services spécialisée dans les télécommunications et en informatique. Aujourd’hui, elle est non seulement un fournisseur d’accès internet mais aussi un Consortium de Cyber café à travers la Guinée avec à sa disposition l’un des plus grands centres Technologiques de l’Afrique. MouNa Group Technology, emploie 100 personnes à temps pleins. Elle est considérée comme l’une des entreprises les plus prometteuses et les plus crédibles dans les entreprises de services NTIC participant au développement économique et social de la République de Guinée.

En 2008, il a été sacré Champion (Rubrique Business) du magazine semestriel du bureau de la Banque Mondiale de Guinée. Au cours de la même année, il fut également sélectionné parmi les 100 personnes qui font bouger l’Afrique, par le Journal de la Finance Africaine, LES AFRIQUES, basé en France qui organisée chaque année cette sélection et retient les 100 personnes qui se sont illustrées à travers leurs activités sur tout le continent.

L’efficacité dans la gestion

Il lui est reconnu même par ses pires détracteurs qu’au Ministère de la Jeunesse, il est fort d’un bilan au contenu satisfaisant et très encourageant. C’est un soucieux d’un travail réussi. Il crève les méninges avec des projets de grande ambition. C’est un amoureux du succès et de la mission accomplie et pour cela il s’y met avec et sans répit. De sa nomination à la tête du département de la jeunesse à aujourd’hui, l’homme a aussi laissé son empreinte. Parmi les grands conçus et bâtis par l’ingénieur, on peut citer entre autres :

1- La Consultation nationale de la jeunesse avec pour slogan « Nos jeunes ont du talent »

2- Le Programme National d’insertion socio-économiques des jeunes qui a favorisé le fonds fiduciaire d’urgence de l’union européenne et récemment le projet INTEGRA

3- La mise en place de l’observatoire national de la jeunesse

4- La Construction et équipements des maisons des jeunes

5- La Finition des travaux d’études d’un palais de la jeunesse et de la culture

6- Le projet DEMMARAGE

7- Le Programme VISE

8- Le Projet BOCEJ

9- Le Programme d’inclusion sociale des jeunes

10- Les textes juridiques du conseil national des jeunes sont prêts et attendent la décision du Gouvernement pour l’élection des bureaux…

On ne peut pas tout dire en si peu de temps sur la nature et les valeurs intrinsèques de l’homme. Il mérite tout simplement respects et considérations car dans toutes ses dimensions, c’est un cas d’école dont le destin réserve encore d’énormes et d’agréables surprises.

Amadou Tidjane Bah

De la Cellule de communication