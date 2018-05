Nouveau PM : le fameux décret pourrait être ce soir

Selon trois informations, le président Alpha Condé pourrait procéder à la nomination du nouveau premier ministre, dans la soirée de ce lundi, 96 heures après la démission du PM démissionnaire.

Dabord, selon une source proche au parfum de ce qui se passe dans les couloirs du palais, le fameux décret nommant le nouveau locataire de la primature pourrait tomber ce lundi dans la soirée.

Selon une deuxième source, basée celle-ci à la présidence, le décret était attendu dès le retour du Patron de son voyage en Turquie.

« A présent que le président est de retour, le décret ne va plus tarder. C’est une question d’heures. On l’aura au plus tard le mercredi mais il y a de fortes chances qu’il tombe ce soir », a-t-il confié.

Selon une source ministérielle, le décret ne va plus tarder. « On attend tous le décret mais on le saura dans les heures », dit-il.

Selon une quatrième source, le nouveau premier ministre pourrait être connu ce lundi dans la soirée, en plus de quelques ministres.