Nouveauté de disque: l’albinos et non-voyant Soul Kakandé présente son single intitulé « Songni »

L’artiste musicien, auteur et compositeur, Souleymane Bangoura, dit »Soul Kakandé », vient de dévoiler au public son nouveau single intitulé « Songni », qui signifie littéralement dans sa langue maternelle comportement.

Dans cette œuvre musicale, l’albinos et non-voyant Soul Kakandé dépeint la caractéristique de l’homme dans sa société marquée, entre autres, par l’infidélité et autres tares. Fruit d’un laborieux travail, le single »Songni » se veut un avant-goût de son futur album « Dignè » annoncé pour les prochains mois.

Le single est produit par le label »Africa Sound » Concept et enregistré au studio Alphonse. Il connait la participation de Djéli Mory à la guitare basse et solo, et Alphonse à la programmation et au clavier. A retrouver sur la chaine Youtube en cliquant sur ce lien suivant: