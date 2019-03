Nouveauté: le  nouvel opus de Keyla K disponible dès ce 9 mars à Conakry

La jeune artiste, auteure, compositrice et chanteuse, Keyla K livrera son nouvel album ce samedi 9 mars à Conakry. En prélude à cette sortie prévue au Palais du peuple, la structure managériale de la conceptrice de Fi boubou a animé une conférence de presse jeudi 7 mars aux studios Kirah, sis à la Minière, dans la commune de Dixinn, à Conakry.

Ladite œuvre musicale de 10 titres est cuisinée entre le Nigeria, le Sénégal et la Guinée. Un chef-d’œuvre qui combine le Rap, l’Afro et plusieurs autres genres musicaux. Elle connait également la participation des artistes de renommée internationale dont la sénégalaise Marema, lauréate du Prix Rfi Découvertes 2014, Moussa M’Baye du groupe Degg J Force 3 et de la structure Meurs libre prod’, ainsi que l’enfant prodige du reggae guinéen Takana Zion.

My story, avec ses morceaux phares comme Non à l’excision et Apocalypse, l’auteure du single Apelle moi Keyla et d’une mixtape sortie en 2016, l’identifie tout simplement à l’histoire de tout un peuple. Car, chacun y trouve racontée une partie de l’histoire le concernant.

Tous et toutes donc au Palais du peuple ce samedi 9 mars pour découvrir ou redécouvrir cette tigresse sur scène dont le talent a été révélé lors d’un événement culturel alors organisé dans l’enceinte de son université à Conakry, en 2014 !