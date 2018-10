Nzérékoré: forte mobilisation de la population pour la célébration de l’an 60.

La place des martyrs de Nzérékoré a servi de cadre à la cérémonie marquant les 60 ans de l’accession de la Guinée à sa souveraineté nationale.

En effet, c’est devant une population puissamment mobilisée que le Ministre de la Pêche Frederick LOUA, parrain de Préfecture, en compagnie du gouverneur de Région Elhadj Cebastin TOUNKARA, du Préfet Elhadj Sory Sanoh et du Président de la Délégation spéciale Pé Mamady GmGbamy , ont fait la revue des troupes avant de déposer la gerbe de fleurs pour la mémoire de nos martyrs à 10 heures 20 minutes.

Dans son discours, le gouverneur a rappelé les circonstances dans lesquelles la Guinée a voté non au référendum du 28 septembre 1958, où Nzérékoré a fait 97 pour cent, un taux qui est au-dessus de la moyenne nationale qui était de 87 pour cent. Ce non de la Guinée ouvre ainsi la voie à une série d’indépendances des pays de l’Afrique francophone. Il a aussi appelé la population de la forêt à l’union sacrée pour un développement rapide et durable. Avant d’exhorter les femmes et les jeunes à travailler afin accompagner le projet de société du Président de République Alpha CONDE.

Le Ministre de la Pêche, quant à lui a appelé la population de la forêt à l’union et à l’acceptation mutuelle. Car selon lui, « notre diversité culturelle, religieuse et linguistique doit être un atout pour le développement socio-économique de notre Guinée commune. »

Par ailleurs, un imposant défilé militaire, du jamais vu à Nzérékoré depuis l’indépendance en 1958, a été marqué par le passage dès 11 heures 17 minutes, de tous les corps d’armés à savoir: la Gendarmerie, la Police , la Douane, les Eco-Gardes, l’Aviation, le détachement du Bataillon Spécial des Commandos en Attente, les Sapeurs-Pompiers et la Transmission ,suivie de l’infanterie motorisée (les Pick -up) et de l’infanterie mécanisée (les Blindés) . Le passage des Jeep Catoucha et les Lances missiles BM 21 de l’artillerie ont mis fin à ce défilé militaire, qui avait était précédé du passage des groupements et de toutes les couches socioprofessionnelles de la Préfecture.

À noter que ces cérémonies se poursuivront au stade du 3 avril à 16h pour un match de gala suivi d’un dîner chez le Préfet à 20 heures.