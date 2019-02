N’Zérékoré: Ismaël Traoré, le nouveau gouverneur prend fonction

La bibliothèque préfectorale a servi de cadre à la cérémonie de passation de services ce lundi 4 février entre les gouverneurs sortant et entrant de la région de N’Zérékoré.

Dans son discours de circonstance, le gouverneur sortant Elhadj Sébastin Tounkara a remercié le chef de l’Etat pour la confiance placée en lui depuis plusieurs années avant d’exprimer sa satisfaction à la population de la région forestière pour le soutien qu’il a reçu durant son séjour.

Quant au gouverneur entrant, Ismaël Traoré, qui revient pour la deuxième fois à ce poste à N’Zérékoré, il a exprimé son engagement afin de mériter la confiance du président de la République. Un challenge qui ne pourrait être possible sans nécessairement le soutien, dans un climat de paix et de cohésion de tous les citoyens de la région, estime-t-il.

C’est l’Inspecteur général du ministère du ministère de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation, Fodé Bangaly Condé qui a présidé cette passation de charges entre les deux gouverneurs en présence des six préfets et cadres de la région et préfecture de N’Zérékoré.

Les bénédictions dites par les sages ont marqué la fin de cette cérémonie.