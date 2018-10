N’zérékoré : la grève du SLECG largement suivie

Dans la commune urbaine de N’Zérékoré, la grève lancée par le Syndicat Libre des Enseignants et Chercheurs de Guinée (SLECG), dirigé par Aboubacar Soumah est largement suivie par les enseignants ce 3 octobre, jour de rentrée scolaire. Photo d’archives.

En effet, malgré les appels des autorités en charge du système éducatif pour une reprise effective des cours, les enseignants préféré simplement bouder les classes ce mercredi.

Du lycée Alpha Yaya Diallo, en passant par Félix Roland Moumié et Général Lansana Conté, on a constaté que les salles de classe sont quasiment dessertes. Sur place, on y remarquait que la présence du personnel de l’encadrement notamment les Proviseurs et Principaux.

Un enseignant qui a préféré garder l’anonymat indique que c’est le début du commencement. Car, selon lui, la seule personne qui peut le ramener en classe, reste et demeure le Secrétaire général du Slecg, Aboubacar Soumah.

Au moment où nous mettons cet élément en ligne, certaines informations en provenance des autres préfectures relevant de la région de N’Zérékoré, affirment que le mot d’ordre de grève du Slecg y est largement suivi.