N’Zérékoré: les militants du RPG organisent une marche de soutien aux actions du Chef de l’Etat

Les militants et sympathisants du RPG Arc-en-ciel, le parti au pouvoir ont manifesté ce samedi 14 avril à N’Zérékoré pour, dit-on, remercier le président de la République pour les différentes actions réalisées et en cours de réalisation notamment en région forestière.

Malgré la demande d’annulation formulée par les responsables locaux de l’opposition pour « la préservation de la paix », le RPG a maintenu sa manifestation de soutien au président Alpha Condé ce samedi à N’Zérékoré sous la présidence de Gnanga Gomata Goumou, Vice gouverneur de la banque centrale et d’André ‘’Pacha’’ Loua, ancien ministre et membre du conseil d’administration de la BCRG.

Ces militants et sympathisants se sont regroupés très tôt au rond-point du gouvernorat pour une marche qui s’est achevée à la place des martyrs où des discours ont été tenus.

Dans son intervention, Alphonse Touama Guemou a, au nom des différentes sections du parti, remercié les militants pour la mobilisation avant de revenir sur le contexte de cette manifestation.

«Transcendant toute appartenance ethnique et toute diversité de condition sociale, vous venez de donner une véritable leçon de maturité, un bel exemple de ce que doit être la nation guinéenne. Une nation reconnaissante, réconciliée avec elle-même et prête à se rendre en rang serré pour son développement. Dans la vie de la nation, certains hommes oublient trop vite, tellement vite qu’ils n’ont pas l’impression que la Guinée bouge. Et pourtant, elle avance et le progrès avance secteur par secteur. Même nos détracteurs les plus farouches reconnaissent ce qui est fait en sept ans par le régime du Prof Alpha Condé », dira t-il.

Poursuivant, il est revenu sur quelques acquis du régime notamment : le développement rural, la modernisation de l’agriculture, construction des voies urbaines, réalisation d’infrastructures scolaires, sanitaires et administratives, surtout à la faveur des fêtes tournantes de l’indépendance nationale, l’extension du réseau routier interurbain, la configuration architecturale de la capitale Conakry et des principales villes de l’intérieur, la construction de barrages hydroélectriques, l’industrialisation du pays…

Pour sa part, Gnanga Gomata Goumou a, au nom de la délégation de Conakry, félicité et remercié les militants pour la reconnaissance des acquis du chef de l’Etat.

« Il y en a qui pensait que N’Zérékoré n’allait pas changer mais aujourd’hui N’Zérékoré a changé grâce au professeur Alpha. C’est vrai qu’un homme ne peut pas faire tout, lui seul, mais ce qui est fait est grand. Mais il y a des problèmes auxquels vous devez faire face notamment l’insalubrité qui a refait surface ainsi que l’occupation anarchique de la voirie », a interpellé le vice-gouverneur de la banque centrale de la République de Guinée.

Il faut rappeler qu’aucun incident majeur n’a été signalé.