N’Zoo/Lola : les locaux de la sous-préfecture incendiés par des militants de l’UPG

A N’Zoo, une sous-préfecture de Lola, les partisans de Gbato Wanan Gbémou, candidat de l’UPG, ont mis le feu au bâtiment abritant les bureaux du Sous-préfet. Ils protestaient contre la victoire de George Traoré de l’UFR. (photo d’archives)



Hier matin mercredi, le délégué préfectoral s’est rendu à N’Zoo pour l’installation des conseillers communaux. Deux partis étaient en compétition dans cette localité. Il s’agit de la coalition RPG-UFR et UPG-UFDG… Cette installation longtemps attendue et souhaitée par les populations locales, s’est déroulée dans une tension vive. Et malgré toutes les prières, elle a débouché dans la confusion et la violence. Les conseillers de l’UPG et l’UFDG ayant claqué la porte avant la fin de la cérémonie. Cela a été une occasion pour leurs supporters de semer des troubles.

Interrogé par Guineenews, Soua Condé, un conseiller du RPG clame la victoire de son camp: «nous avons fini de voter. Notre adversaire a signé forfait en quittant la salle… Après leur sortie, 50% des conseillers étaient restés dans la salle. Le vote a eu lieu et George Traoré a été élu comme maire de la commune rurale de N »Zoo. Contre toute attente, la population de Gbié, (village du candidat malheureux), s’est levée pour mettre feu au bloc administratif de la sous-préfecture. »

Les forces de l’ordre qui devaient intervenir pour éteindre le feu ont été empêchées par les jets de pierres des jeunes surexcités. Heureusement qu’il n’y a pas eu de perte en vie humaine…