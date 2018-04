ONAP : la Direction des Normes et Réglementations fait peau neuve

La Direction des Normes et Réglementations qui relève de l’Office national des Pétroles (ONAP), dispose désormais et ce, conformément à la volonté de son directeur général Diakaria Koulibaly, d’un siège digne de nom. Située à Gbessia, dans la commune de Matoto, cette direction était jusque récemment en proie à une décrépitude telle, que la vie de son personnel voire de ses usagers était mise en danger.

Conscient de cette dégradation physique du bâtiment et des menaces que cela pourrait représenter, constamment soucieux de tirer un meilleur rendement de ses travailleurs et toujours animé de l’ambition de leur offrir un cadre décent de travail, le DG de l’ONAP a fait et dans les règles de l’art, de la rénovation de cette direction des normes et réglementation de son service, une de ses priorités. Après seulement trois, il a réussi avec succès à donner corps et âme à cet important défi.

«Je suis ici pour m’enquérir de l’état d’avancement des travaux. Vous savez, il y a trois mois environ, ce travail a été confié à une société. C’est important pour moi en tant que première responsabilité d’être là de temps en temps pour m’assurer que les travaux avancent conformément au cahier de charge. Je suis content, je m’aperçois que les choses avancent. J’encourage les travailleurs. Je pense que d’ici peu de temps on fera la réception des travaux et on pourra avoir l’assurance que nos collaborateurs travaillent dans les conditions idoines et dans les conditions appropriées du travail», a déclaré Diakaria Koulibaly.

Lansana Kanté, Directeur des Normes et Réglementations de l’ONAP, a témoigné sur les conditions dans lesquelles les cadres de sa structure travaillaient: «Ce bâtiment n’était dans un état agréable, parce qu’à chaque saison des pluies on avait les pieds dans l’eau qui montait à la hauteur de 1,50m à six heures de pluie. »

La rénovation de ce bâtiment, dit-il, est une grande satisfaction pour ces travailleurs : «Alors, si aujourd’hui ce bâtiment, le système de drainage d’eau est maitrisé, on a ce qu’il nous faut, parce qu’avant, toutes les saletés du quartier Olympia traversaient notre cour et il a fallu que monsieur le Directeur général de l’ONAP fasse un tour chez nous pour se rendre compte de cette situation vraiment déplorable. Ce bâtiment, nous l’avons rêvé et ce rêve est devenu aujourd’hui réalité. »