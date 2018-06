Opposition: l’appel de Dr Oussou à Sidya

Depuis la présidentielle 2015, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo et l’Union des forces républicaines (UFR) de Sidya Touré ne conjuguent plus le même verbe. Mais les élections du 4 février 2018 pourraient changer cette situation.

A l’occasion de l’assemblée générale de l’UFDG ce samedi 30 juin, le Vice-président du parti, Dr Fodé Oussou Fofana a affirmé qu’il partage un point de vue que le président de l’UFR, Sidya Touré a exprimé le 29 juin sur les ondes de la radio Espace FM. « Nous avons écouté avec beaucoup d’attention l’intervention du président de l’UFR, Sidya Touré, sur ‘’les Grandes Gueules’’. Donc nous partageons entièrement ses propos », a-t-il indiqué.



Le Vice-président de l’UFDG appelle Sidya Touré à rejoindre le chef de file de l’opposition avec qui il partage la même idéologie politique. Car, dit-il, il est difficile qu’un libéral puisse travailler avec un communiste: « Vous savez que M. Sidya Touré est le Haut Représentant du président Alpha Condé. Il a accepté d’être le Haut représentant parce qu’il voulait conseiller Alpha Condé dans le domaine de l’agriculture. Mais, il s’est rendu compte que le président n’écoute pas ses conseils. Je vais vous dire que Sidya Touré est un libéral comme Cellou Dalein et il est difficile pour un libéral de s’entendre avec un communiste. Alors… M. Alpha Condé est un communiste. Si Sidya Touré veut aider le peuple de Guinée, s’il veut mettre son expérience à la disposition du peuple, moi, j’invite solennellement mon grand frère. Il ne peut faire cela que dans l’opposition et non avec un communiste. Un libéral et un communiste ne s’entendront jamais. Ils ne voient ni n’analysent de la même façon aussi. Quand Sidya Touré parle à M. Alpha Condé, il ne comprend pas son langage.»

Poursuivant son intervention, Dr Fodé Oussou insiste sur l’invite faite à Sidya Touré: «La place de M. Sidya Touré, à mon humble avis, c’est aux côtés de ses homologues libéraux. Sa place, c’est au niveau de l’opposition républicaine. Donc nous l’invitons et le peuple de Guinée l’invite à ne pas perdre son temps auprès d’un communiste. Parce que Alpha Condé ne comprendra jamais le discours de Sidya Touré quelle que soit la durée qu’il mettra à ses côtés. Nous avons du respect pour lui et nous savons qu’il a de l’expérience. Donc, nous l’invitons gentiment à rejoindre des libéraux démocratiques pour changer ce pays. Nous voulons que tous les libéraux se donnent la main pour sortir ce pays de la misère. Parce qu’il c’est difficile de laisser un pays dans la main d’un communiste. »

Sidya Touré va-t-il revenir à l’opposition républicaine après l’avoir quittée et critiquée avec véhémence ? L’avenir nous édifiera.