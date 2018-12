Organisation de la CAN 2023 en Guinée: un Consultant montre la voie à suivre

Le Comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) vient de retirer au Cameroun l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2019, pour des raisons de sécurité principalement. Mais à côté, cette décision de l’instance dirigeante du football continental reste motivée par le fait que certains chantiers ouverts au Cameroun ne sont pas encore prêts au regard du délai de livraison mentionné dans le cahier de charges. Toute chose qui entraîne un certain bouleversement dans la programmation des futures compétitions.

« Puisqu’il est demandé au Cameroun de poursuivre l’achèvement des chantiers pour qu’en 2021, avec l’accord de la Côte d’Ivoire, il puisse abriter cette édition. Et la Côte d’Ivoire aura l’édition de 2023 », confie le consultant sportif Thierno Saïdou Diakité, membre de la Commission Communication du COCAN dans une interview téléphonique accordée à Guinéenews.

Ce qui, aux dires du banquier Diakité, concerne implicitement la Guinée. « Parce que nous sommes supposés organiser l’édition de 2023. Alors, on se pose des questions, parce que le communiqué est rendu public depuis le vendredi 30 novembre par la CAF, ne fait pas mention de l’édition 2023 qui concerne la Guinée. Toutefois, à la fin du mois de décembre courant, le pays qui va abriter l’édition 2019 sera connu. En ce moment, les Guinéens doivent mener de façon officielle et formelle un certain lobbying pour voir quelle est l’édition qui va leur revenir. Parce que le Sénégal a officiellement annoncé sa candidature pour l’édition de 2025 », indique l’analyste sportif.

S’agissant de l’attribution de la CAN 2019, notre interlocuteur informe qu’un cabinet a été commis à l’effet de recevoir les candidatures. Pour le moment, 4 pays sont en lice, notamment l’Afrique du sud, l’Algérie, le Maroc et l’Egypte. C’est ce Cabinet donc qui va désigner le pays hôte de l’édition 2019, sur la base des dossiers produits. Et le pays qui aura le plus pertinent dossier, sera choisi pour abriter la plus prestigieuse compétition continentale de football.