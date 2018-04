Ousmane Kaba : « Je veux faire partie d’un gouvernement qui veut changer la Guinée »

S’exprimant chez nos confrères de Radio Espace ce jeudi 26 avril, Dr Ousmane Kaba, président du parti PADES s’est prononcé sur les rumeurs autour de son possible retour au gouvernement et de celles faisant état d’une éventuelle nomination du Dr Kassory Fofana au poste de Premier ministre.

« Il y a une triple crise en Guinée : économique, sociale et politique. La rationalité dans n’importe quel pays, voudrait que l’on renouvelle le gouvernement parce qu’il y a un manque total de confiance. C’est ça la rationalité. Donc si le président veut faire un nouveau gouvernement, il est dans son rôle et dans son droit », a répondu Dr Kaba quant à la nécessité de renouveler l’actuel gouvernement.

Serez-vous membre du gouvernement ? A cette question, il a d’abord hésité un instant avant de répondre : « Non ! Pourquoi vous me demandez cela parce que je n’ai pas été contacté pour faire partie d’un gouvernement ». Et si vous étiez contacté, vous ne fermez donc pas la porte ? A cette autre question sa réponse est sans ambages : « Non ! Tout dépend des négociations. Je suis guinéen comme tout le monde. Tout le monde doit contribuer au développement de son pays. Mais simplement, il y a des conditions. Il ne faut pas faire partie d’un gouvernement parce qu’il faut faire partie d’un gouvernement. Ça n’a absolument aucun sens. Je veux faire partie d’un gouvernement qui veut changer la Guinée…»

Quant à une éventuelle nomination de Kassory Fofana au poste de Premier ministre, Dr Kaba s’est montré réaliste : « Si on le laisse travailler oui, parce que c’est un garçon qui décide. Cela est important. Par rapport à ce qui existe aujourd’hui, je pense qu’il peut apporter quelque chose, si les conditions sont réunies ».

Les rapports entre Dr Kaba et Kassory Fofana n’auraient pas été bons par le passé. Là-dessus, Dr Kaba a tenté de positiver : « Laissez tomber ça, c’est le passé. J’essaie d’être le plus objectif possible, j’essaie d’être le moins personnel possible. Et je crois que le monde ne se ramène pas à sa personne. S’il y a des choses qui peuvent avancer, même sans soi-même, je pense qu’il faut avoir l’honnêteté d’encourager ».

On dit parfois que c’est Président qui n’écoute pas ou encore que c’est son entourage qui n’est pas bon. Qu’en dites-vous ? « Qui a été élu, l’entourage ou le président de la République ? Un président est responsable de son équipe, il est responsable des résultats et il est responsable de la collaboration », a indiqué le président du PADES.