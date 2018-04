Parlement : l’avant projet du chronogramme dans un hémicycle très clairsemé

Apparemment les députés guinéens ne bénéficient pas d’assez de repos depuis la fermeture de la session de la loi de finances au mois de janvier dernier. Ce mercredi, deuxième plénière pour cette session des lois, ouverte le 05 avril dernier, seuls 66 députés ont répondus présents sur les 113 députés inscrits.

L’objectif de la plénière d’aujourd’hui consistait à adopter l’avant projet de chronogramme de la deuxième tranche de la session des lois. Mais aussitôt après l’appel nominal, le président Claude Kory Kondiano a suspendu la séance pour trente minutes à cause de l’absence dans la salle du rapporteur général qui, a-t-appris, était en train de travailler en commission. Juste après la suspension de la plénière, certains députés ont déserté la salle. D’ailleurs, l’un d’entre eux, de passage a lancé ceci à la presse : «moi, je crois avoir répondu présent et comme on ne fait pas l’appel 2 fois…! »

Par ailleurs, la deuxième tranche du chronogramme votée à l’unanimité par les députés présents et qui a débuté ce mercredi 18 avril, prendra fin le mardi 15 mai. Pendant cette période, les députés se pencheront sur l’examen et l’adoption de plusieurs textes dont, entre autres, le projet de loi portant Organisation du transport Routier et des Intermédiaires du transport ; le projet de loi portant Protection et Promotion des Personnes handicapées, L’accord commercial entre la Guinée et l’Algérie, le protocole d’accord de coopération dans le domaine de la jeunesse entre la Guinée et l’Etat du Qatar, l’accord cadre de coopération entre la Guinée et l’Algérie dans le domaine de la communication ; l’Avenant N°2 à la Convention de Base signée entre la Guinée et la Société Alliance Mining Commodities Guinée S.A pour l’exploitation des gisements de bauxite de Koumbia ; Avenant N°3 à la Convention de Base signée entre la Guinée et la société Minière de Dinguiraye (SMD) pour l’exploitation des gisements d’or, de diamant et de minerais associés dans la préfecture de Dinguiraye.