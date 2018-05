Parlement : Les observations des républicains sur six textes de loi adoptés par les députés

L’assemblée nationale a adopté ce lundi 14 mai par la majorité des 62 députés présents sur 113 inscrits, 06 textes de loi sur 08, en l’absence des députés du groupe parlementaire des libéraux démocrates.

Il s’agit des textes portant sur la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l’administration ; le mémorandum d’entente entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; le protocole d’accord de coopération dans le domaine de la jeunesse entre le gouvernement de la République de Guinée et celui de l’Etat du Qatar ; le mémorandum d’Entente entre le gouvernement de la République de Guinée et celui de la République Algérienne Démocratique et Populaire dans le domaine des Affaires religieuses ; le protocole d’entente sur la coopération entre la Guinée et l’Algérie dans le domaine des Sports ; le projet de loi portant Protection et Promotion des Personnes Handicapées.

Seulement, le groupe parlementaire alliance républicaine a dit reconnaître globalement dans les textes présentés par les différents rapporteurs en dépit de quelques particularités qu’il a relevées dans certaines appréciations.

Selon Dr Deen Touré, président dudit groupe, il y a, en la charte, une perspective heureuse d’amélioration de la qualité des actes dans la gestion de nos Etats. Il estime aussi que le parlement a voté plusieurs lois intégrant ladite charte.

Pour ce qui est du mémorandum d’entente dans le domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le groupe demande qu’on change la perception des Guinéens sur ce domaine de coopération entre la Guinée et l’Algérie en y apportant des innovations dans l’identification des filières, le processus de sélection des étudiants et chercheurs, ainsi que dans la gestion des bourses d’études et de recherches en Algérie.

Les républicains apprécient le protocole d’accord dans le domaine de la jeunesse entre la Guinée et le Qatar à cause, selon eux, de la diversité que ça peut conférer à la coopération dans le domaine de la jeunesse guinéenne.

Au niveau du protocole d’accord entre la Guinée et l’Algérie dans le domaine des affaires religieuses, Dr Deen Touré a souligné qu’il y a eu au niveau des républicains un débat dans lequel les idées étaient diversement orientées vu la laïcité de la République exprimée dans la constitution.

« Certains députés du groupe objectent la constitutionnalité de l’acte, d’autres trouvent le contraire, et moi-même, je pense que ce mémorandum d‘entente devrait être du domaine réglementaire et non du domaine de la loi. Ce qui établirait de facto la coopération entre la Guinée et l’Algérie dans le domaine des affaires religieuses comme cela est pratiqué en ce moment avec d’autres pays d’amis. Vous comprendrez que le groupe n’a pas pu faire une conclusion sur cette question », a-t-il précisé.

Et par conséquent, il a demandé aux députés de son groupe d’exprimer chacun en ce qui le concerne à travers son vote sur la base de son intime conviction pour l’adoption, le rejet ou l’abstention de la loi autorisant le PRG à ratifier le Mémorandum d’Entente entre le gouvernement de la République de Guinée et le gouvernement de la République Algérienne Démocratique et Populaire dans le domaine des Affaires Religieuses.

Le groupe parlementaire des républicains n’ont pas trouvé d’objection quant au protocole d’entente sur la coopération entre la Guinée et l’Algérie dans le domaine des dports.