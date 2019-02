Pêche artisanale à Dubreka : Alpha Condé procède à la remise de dix pirogues aux pêcheurs et menace !

Ce dimanche 3 février, le chef de l’Etat Alpha Condé a procédé à la remise de dix pirogues de 15 mètres de long sur 2,5 mètres de largeur aux jeunes pêcheurs du port artisanal de Dofili dans la commune urbaine de Dubréka.

« Comment peut-on manger beaucoup de poissons si nous ne pêchons pas assez ? », a entamé son discours devant les populations de la ville Dubréka très mobilisées. « C’est pourquoi nous voulons donner la force à la pêche artisanale », a-t-il répondu.

Poursuivant, Alpha Condé a rappelé que la pêche artisanale est uniquement réservée aux populations guinéennes et celles de la CEDEAO.

« Les étrangers qui n’ont pas droit, se mettent en accord avec des Guinéens pour faire la pêche artisanale. Cela est contraire à la loi. Je préviens tous les pêcheurs, nous n’accepterons jamais que des Guinéens donnent le droit aux étrangers dans la pêche artisanale. Nous allons organiser les jeunes en groupement d’intérêt économique. C’est-à-dire, ils s’organisent en groupe de dix personnes et nous les donnons une pirogue. Quand ils pêchent, une partie leur revient et la deuxième partie sera versée à la banque. Nous allons mettre des pirogues à la disposition des jeunes de Conakry ainsi qu’à l’intérieur du pays. Notre objectif est d’atteindre 500 pirogues d’ici 2020. Nos pirogues sont faites à base du bois qui ne dure pas plus de 5 ans. Mais ces nouvelles pirogues font plus de 15 ans », a-t-il expliqué.