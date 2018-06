Pêche: la section syndicale exprime ses préoccupations au ministre Frédéric Loua

La section syndicale du ministère des Pêches, de l’Aquaculture et de l’Economie Maritime a rencontré le ministre Frédéric Loua le mercredi 30 mai pour lui adresser non seulement ses félicitations pour son maintien à la tête du département, mais en même temps lui exprimer ses préoccupations.

Par la voix de son porte-parole, la section syndicale s’est réjouie de quelques acquis que le ministre a à son actif, notamment : l’amélioration des conditions de vie des travailleurs par la fourniture des denrées alimentaires ; l’octroi des uniformes pour les fêtes.

Cependant, elle déplore le manque de formation en faveur des travailleurs surtout des jeunes au niveau national et international ; l’état de dégradation des infrastructures existantes au niveau de la Direction nationale de la pêche maritime (DNPM) et de la Direction Nationale de la pêche continentale et aquatique, le manque de matériels et équipements pour le bon fonctionnement des services à la base ; la non signature des cadres organiques et texte d’application des services d’appui ; le dysfonctionnement des services actuels, entre autres.

Aussi, les syndicalistes sollicitent l’augmentation du nombre de bus au moins à deux pour le transport du personnel.

A ces questions, le ministre Frédéric Loua a promis de trouver des solutions dans un bref délai pour le bonheur des travailleurs.