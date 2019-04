People : Mariama Daff, ex miss Guinée au Maroc et en France, lance sa ligne de vêtements

Mariama Daff est une jeune entrepreneure guinéenne établie en France depuis quelques années. Originaire de Dinguiraye, elle grandit à Conakry où elle fait ses études primaires et secondaires, notamment à l’Institut Sainte-Marie de Dixinn.

Après l’obtention de son baccalauréat en Sciences Expérimentales en 2011 à Conakry, elle pose ses valises au Maroc pour entamer les études supérieures. Là, elle est inscrite en Management Finance. Conciliant études et mannequinat avec une parfaite dose d’aisance et de prestance tant en cours que sur le podium de défilé, Daff s’adjuge la couronne de la plus belle guinéenne au Maroc en 2015, à la faveur du concours annuel de beauté physique et intellectuel qui célèbre la jeune fille guinéenne au Royaume chérifien, dénommé Miss Guinée Maroc.

Peu après, l’université française de Reims Champagne Ardenne ouvre ses portes à Mlle Daff. Elle sort de cette autre institution d’enseignement supérieur avec le diplôme de Licence en Analyse économique, en plus de celui d’un Master 2 en Ressources humaines.

Lors de Miss Guinée France en 2017, Daff réussit à conquérir le jury mis en place à l’effet de désigner la plus belle intello de Guinée en France. Là également, elle s’offre cette prestigieuse et honorifique distinction devant des candidates toutes aussi belles les unes que les autres.

Marraine d’un orphelinat dénommé « Foyer de l’espoir » sis à la Cimenterie, Mariama Daff est une passionnée de mode qui éprouve un appétit glouton et avéré pour les nouvelles tendances. Depuis un an, elle travaille sur la sortie de sa ligne de vêtements. Il s’agit d’une marque de prêt-à-porter à la fois féminine, moderne et culturelle, avec pour but d’habiller la Femme où qu’elle soit, à des prix accessibles, et surtout mettre en valeur le métissage vestimentaire à travers la valorisation du tissu africain.

« Comme on le dit souvent, la seule chose qui se dresse entre votre rêve et vous, c’est bien la volonté d’essayer et la conviction qu’il est réellement possible », justifie-t-elle dans une interview exclusive accordée à Guinéenews. Comme pour dire que la jeune entrepreneure garde la tête sur les épaules et sait où poser les pieds.

D’ailleurs, ne tire-t-elle pas sa motivation de sa tendre enfance avec la passion éblouie qu’elle a eue depuis son adolescence pour la mode et le style personnalisé? Ceux qui ont connu et côtoyé Mlle Daff le confirment en tout cas. Et l’ancienne Miss Guinée Maroc et France de renchérir qu’elle hérite cette culture de sa mère commerçante.

« Cependant, en lui donnant un coup de main dans son commerce, j’ai toujours rêvé de me lancer dans la mode, le style vestimentaire et surtout les défilés de mode. Car, j’aime ce qui est beau. Et du coup, j’ai décidé d’entreprendre ce métier parce que j’ai une passion pour la mode et surtout l’envie de transmettre et aider les autres » , confie Mariama Daff.

Pour ses compatriotes restées au pays et qui souhaiteraient s’offrir les services de sa ligne de vêtements, Daff vient de créer un site web qui leur permettra de faire directement leur choix, procéder aux achats en ligne et garnir leurs garde-robes respectives: c’est le http://www.mariedaff.com.

Aussi, sur d’autres plateformes comme Facebook et Instagram, toutes ces personnes désireuses ont la possibilité d’accéder aux pages de ses créations qui y sont aussi disponibles, notamment à travers MissDaff Dressing Le Vêtement Africain.