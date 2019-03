PNDES (2016-2020): la Guinée présente son dispositif de suivi à ses partenaires

Ce vendredi 1er mars, le gouvernement guinéen à travers la ministre du Plan et du Développement Economique, Mama Kanny Diallo, a présenté à ses partenaires techniques et financiers l’architecture du DISE (Dispositif Institutionnel de Suivi et Evaluation) du PNDES (Programme National du Développement Economique et Social) de la Guinée 2016-2020.

La ministre Kanny Diallo avait à ses côté, ses homologues des Travaux Publics Moustapha Naïté, de la Communication et de l’Information, Amara Somparé, des Investissements et du Partenariat Public-Privé, Gabriel Curtis et des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique, Moustapha Mamy Diaby.

Dans son allocution de circonstance, la ministre du Plan et du Développement Economique, Mama Kanny Diallo a rappelé que cette session fait suite à la réunion qui a eu lieu et qui a été présidée par le Premier ministre Dr. Ibrahima Kassory Fofana dans le cadre de la mise œuvre du PNDES. «C’est une réunion qui institue officiellement le DISE (Dispositif de Suivi et d’Evaluation) de la mise en œuvre du PNDES.

D’après la ministre Kanny Diallo, la rencontre d’aujourd’hui s’inscrit dans l’opérationnalisation de ce dispositif. «Il nous permettra désormais d’approfondir les questions restées en suspens au cours de ladite réunion notamment les grandes articulations de l’arrêté. Le fonctionnement des groupes thématiques du dialogue, le mécanisme des revues du PNDES et les besoins de renforcement de capacité», a-t-elle expliqué.

Selon la ministre du Plan Kanny Diallo, c’est un dispositif qui permettra au gouvernement non seulement de suivre l’exécution du PNDES mais aussi, il le permettra d’avoir une base de dialogue avec ses partenaires techniques et financiers et les parties prenantes.

Au sortir de la salle, le Représentant résident de la BAD (Banque Africaine de Développement) en Guinée, Léandre Bassolé a confié que cette rencontre a été très riche entre les membres du gouvernement et les partenaires techniques et financiers sous le leadership du ministère du Plan et du développement Economique.

Au cours de ladite rencontre, a-t-il fait savoir, la ministre du Plan et de Développement Economique a présenté l’état d’avancement du dispositif pour assurer le suivi de la mise en œuvre du PNDES.

«Les discussions ont porté d’abord sur les structures qui composent le DISE et aussi il a été question d’échanger sur ses mécanismes ainsi que ses différents groupes thématiques», a-t-il indiqué.

S’exprimant au nom des bailleurs de fonds, M. Basselé a annoncé qu’ils auront une réunion dans un futur proche pour s’organiser et définir les responsables de chaque groupe thématique que sera en quelque sorte, le chef de file. «Il y a eu des avancées très appréciables dans la mise en œuvre du PNDES», a-t-il annoncé.