Polémiques autour de la concession du port: «c’est une petite tempête dans un petit verre d’eau», ironise Aboubacar Sylla

Le 10 août dernier, la Guinée a signé une convention de concession d’une partie du port autonome de Conakry à la société turque Albayrak. Depuis, des voix s’élèvent de partout pour dénoncer un ‘’bradage’’ de cette partie du port à travers ce contrat.

Malgré ces contestations, le gouvernement ne compte pas faire machine arrière. Ce samedi à l’occasion de l’assemblée générale hebdomadaire de son parti, le ministre des Transports est largement revenu sur ce dossier épineux. Pour Aboubacar Sylla, ce mouvement de protestation organisé par une poignée de travailleurs du port n’est rien d’autre qu’une manipulation orchestrée par des personnes mal intentionnées qui ne veulent pas voire le développement de la Guinée.

« En Guinée, moins les gens en savent plus ils en parlent. Ceux qui se mobilisent pour dénoncer cette convention ne font même pas une cinquantaine de personnes sur 4 mille et quelques travailleurs, moins d’un pour cent qui s’oppose à cette convention de concession sans même savoir de quoi ils parlent. Des personnes qui n’ont pas le niveau intellectuel requis pour comprendre les dispositions juridiques qui sont contenues dans cette convention qui parle d’emplois, de bradage du port… On se rend compte tout de suite que ce sont des personnes qui sont manipulées par des gens plus malins qui sont tapis dans l’ombre et qui s’opposent à ce que la gestion du port soit une gestion modernisée et qu’elle soit à l’abri des détournements et de la mauvaise gestion », a fait savoir Aboubacar Sylla avant de rassurer que ce contrat est bénéfique pour la Guinée dans tous les côtés.

D’ailleurs, selon le ministre des Transports, ce contrat de bail va apporter au moins 330 millions de dollars à la Guinée pendant ces 25 ans. C’est-à-dire 13 millions de dollars par an contre 0 franc actuellement. Sans compter, dit-il, de l’augmentation de la capacité de transit de marchandises au niveau du port dans les années à venir.

«On veut que notre port soit compétitif au niveau de la sous-région. Mais pour cela, il faut des investissements importants tant au niveau de l’équipement portuaire qu’au niveau des quais et des dragages et on n’a pas ces moyens en ce moment. Depuis qu’on a signé cette convention le 10 août dernier, les activités du port fonctionnent normalement malgré tout le bruit que vous entendez dans les médias. C’est une minorité qui veut que le statuquo demeure parce qu’elle vit des ces malversations et des contrats erronés à l’intérieur du port. Donc, c’est elle qui finance pour faire tout ce tintamarre, tout ce bruit qui n’est qu’un combat d’arrière-garde. Cette convention est signée, sa mise en demeure a commencé et elle va aller jusqu’au bout », martèle le ministre des Transports.

«Cette minorité qui s’agite devant les cameras et les micros ne peuvent en aucun cas perturber les activités du port. C’est du tintamarre, une petite tempête dans un petit verre d’eau, toutes ces agitations ne représentent rien. Le port travaille et les quatre mille et quelques travailleurs du port sont là au quotidien», a-t-il conclu.