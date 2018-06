Politique: la cinglante riposte de Dr Oussou à général Konaté après ses attaques contre Dalein

«Si Cellou n’était pas courageux, il aurait déjà abandonné la politique… nous attendons que le général Konaté ait le courage de nous expliquer tout ce qui s’est passé pendant la Transition…»

L’ancien président de la Transition, le général Sekouba Konaté accuse certains leaders de lui avoir donné de l’argent pendant la Transition. Parmi eux, l’actuel président de la République, le chef de file de l’opposition Cellou Dalein Diallo et le leader de l’UFR, Sidya Touré.

En ce qui concerne le chef de file de l’opposition et président de l’UFDG, son Vice-président, Dr Fodé Oussou Fofana est monté au créneau ce mardi 26 juin pour battre en brèche cette accusation.

«Je peux dire que le général Konaté ne connait pas bien Cellou. Il a été ministre pendant 11 ans avant de s’engager en politique et personne ne peut dire que Cellou l’a corrompu. Je mets au défi n’importe quel guinéen qui dira qu’il l’a vu négocier sur une affaire d’argent louche. Je le démens formellement en tant que Vice-président et proche collaborateur…», s’est insurgé le président du groupe parlementaire des libéraux démocrates.

Le général Sékouba Konaté avait également dit dans son intervention que Cellou Dalein n’est pas courageux. Pour Dr Oussou Fofana, si le chef de file de l’opposition n’était pas courageux, la Guinée allait sombrer dans une dictature. Il soutient que « Si Alpha Condé n’est pas parvenu à faire ce qu’il veut dans ce pays, c’est parce qu’il a eu un adversaire aussi courageux que Cellou Dalein. »

Tout ce qu’on a obtenu pendant la gouvernance d’Alpha Condé, affirme-t-il, c’est après avoir manifesté, y compris l’organisation des élections législatives et communales »

Poursuivant, Dr Fodé Oussou rappelle : «on a vu Cellou sur le toit des véhicules, on l’a vu inhaler le gaz lacrymogène, sa maison a été saccagée mais cela ne l’a pas empêché de continuer le combat. Avec tout ce qu’il a subi au temps du CNDD et tout ce qu’il est train de subir sous la gouvernance d’Alpha Condé, s’il n’était pas courageux, il aurait déjà abandonné la politique.»

Il estime que Sékouba Konaté ne connait pas bien Cellou Dalein. C’est pourquoi, dit-il, il l’a qualifié ainsi. Pour lui, Cellou Dalein est un homme compétent et humble. Mais au-delà, c’est un homme téméraire et courageux qui est prêt à se battre et mourir pour ses convictions, déclare le Vice-président de l’UFDG qui précise que Cellou Dalein était au nombre des leaders qui étaient présents au stade du 28 septembre en 2009. Et parmi tous ces leaders ce jour, seul Cellou Dalein continue à se battre dans l’opposition.

Réagissant aussi à cette autre affirmation du général Sékouba Konaté qui a qualifié Alpha Condé de «président soi disant élu », Dr Oussou a déclaré ceci : « nous attendons que lui même ait le courage de nous expliquer tout ce qui s’est passé pendant la Transition. Quand il parle de soi disant élu, c’est parce qu’il n’est pas convaincu de l’élection d’Alpha Condé. Cela veut dire qu’il met en doute son élection.»

«Tout le monde sait qu’en 2010, plusieurs choses se sont passées entre les deux tours. Et le général Konaté est un acteur majeur de ces élections. Puisque c’est lui qui était le président de la Transition. Quand il dit ‘’soi disant’’ président élu, cela suppose qu’il ne reconnait pas l’élection d’Alpha Condé. Je pense qu’il doit avoir un peu de courage pour dire au peuple de Guinée ce qui s’est réellement passé pendant ces élections et comment Alpha Condé a été élu », a rétorqué le Vice-président de l’UFDG.