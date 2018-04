Portrait-robot du futur gouvernement : les précisions de Tibou Kamara

Alors que tout le pays est suspendu à l’annonce d’un nouveau gouvernement, le conseiller personnel du président de la république, Tibou Kamara, a dressé le portrait-robot de ce qui pourrait être le futur gouvernement, qui sera constitué des patriotes et des hommes intègres.

« Le président de la république, comme il a annoncé à ses compatriotes, est à pied d’œuvre pour mettre en place un gouvernement, qui pourrait répondre à leurs aspirations légitimes et à leurs attentes. Après avoir consulté les uns et les autres, le futur gouvernement sera constitué des cadres patriotes et des hommes intègres. Lors de sa rencontre avec les femmes à l’occasion du lancement des MIFA, le président a lancé le ton. Il a dit que d’habitude, en Guinée, le meilleur ministre serait celui-là qui prendrait l’argent public pour le partager avec les autres. Il ne souhaiterait pas avoir donc ces genres de pratique ni dans son gouvernement, ni dans son cabinet, ni dans son administration pour la simple raison que cette pratique ne permet pas de donner une bonne image à l’État et au gouvernement, ni une efficacité à l’action publique. Donc, le président n’a jamais traité ses ministres de voleurs, ni ses collaborateurs d’être de moralité douteuse. Au contraire, il a dit qu’il ne veut pas de ministres, de collaborateurs ou de responsables, pendant sa présidence, qui prennent l’argent public et le distribuent à tout le monde dans l’espoir d’être bien jugé par l’opinion. Aujourd’hui, il travaille pour proposer un nouveau gouvernement constitué des patriotes, des hommes intègres, qui répondront aux aspirations des populations. C’est pourquoi, il a mené des consultations avec la majorité silencieuse parce qu’il est toujours bon d’écouter pour comprendre les aspirations des uns et des autres. C’est pourquoi, devant les femmes, il a invité les guinéens au travail », a-t-il expliqué.