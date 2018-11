Portraits de 20 Loolé « Etoiles des droits humains » de Guinée pour la Campagne des 16 jours d’activisme TOUS UNIS contre la violence faite aux femmes «Oranger le Monde ! »

Pendant une année, de décembre 2016 à décembre 2017, 20 femmes guinéennes exceptionnelles et brillantes de par leur parcours et leur engagement dans leurs communautés ont participé au Projet Loolé « Etoiles des droits humains de Guinée », appuyé par la Fondation OSIWA.

Le projet, qui avait pour objectif de réduire les barrières socioculturelles qui empêchent la pratique des droits humains des femmes en Guinée, a donc connu la participation de 20 Loolé qui ont porté le flambeau de la cause des droits humains des femmes et des jeunes filles dans 10 communautés de la capitale.

Sélectionnées parmi 80 candidatures, suite à un appel à nomination diffusée dans la presse et une série d’interviews devant un jury composé des Ambassades de France et Grande Bretagne, de la RTG, d’ONG et de la BONAGUI, ces 20 femmes présentaient des profils tels que teinturière, médecin, productrice de film, vendeuse de brochettes, agents des Ministères de l’Agriculture et de l’Environnement, professeure de mathématiques, jeunes diplômées, agents de développement, artiste ou encore mannequin. Même la Miss Guinée 2016 a été l’une des Loolé !

Ces jeunes femmes ont donc suivi des formations sur la gestion de microprojets communautaires, les droits à l’éducation et à la santé, et surtout la réponse et la prévention aux violences basées sur le genre (VBG). Elles ont ensuite présenté des projets communautaires traitant de ces mêmes thématiques (filles en confiage, accès des filles à l’éducation, viol sur mineurs, autonomisation économique des mareyeuses, etc…) dont 10 ont été retenus pour être accompagnés techniquement et financièrement. C’est après 6 mois de mise en œuvre de leur projet qu’un jury a sélectionné le « meilleur projet » qui portait sur l’importance de l’acquisition des pièces d’état civil pour la protection des droits des femmes.

Afin de les mettre plus en lumière, WAFRICA Guinée lance une série de diffusion des portraits des Loolé sur les réseaux sociaux pendant la campagne mondiale des 16 jours d’activisme TOUS UNIS contre la violence faite aux femmes « Oranger le Monde ! » qui se déroulera du 25 décembre 2018, Journée Internationale pour l’élimination des violences à l’égard des femmes au 10 décembre 2018, Journée Internationale des droits humains sur le thème #ÉcoutezMoiAussi. Venez nombreux visiter nos Pages Facebook @WAFRICA Guinée (https://web.facebook.com/wafricagroup/) et compte Twitter @WAFRICA_Guinee ( https://twitter.com/WAFRICA_Guinee) pour en savoir plus sur nos lumineuses Loolé !