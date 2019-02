Pour le bénéfice de sa clientèle, NSIA Assurance lance un nouveau produit

Les responsables du Groupe NSIA Assurance ont procédé au lancement d’un nouveau produit sur le marché guinéen. C’était au cours d’une cérémonie solennelle tenue dans l’après-midi de ce mercredi 27 février 2019 à Conakry, et qui a été rehaussée de la présence de plusieurs assurés mobilisés autour du Directeur Général du Groupe, M. Omar Seck.

Dans son discours de circonstance, le Directrice Générale de NSIA Assurance, Mme Baldé Maïmouna Barry a rappelé que l’initiation de ce projet est née du constat selon lequel NSIA constate que des assurés sont très souvent confrontés à des pannes en pleine circulation. D’ou le lancement, selon elle, de ce nouveau service en vue de permettre à NSIA d’être plus près de ses clients.

Ledit produit innovateur mis sur le marché guinéen est dénommé NSIA Assistance Auto doté de plusieurs formules, notamment l’Assistance Confort axé sur les pannes résorbables ou pannes sèches comme la crise de carburant et la crevaison. En cas de la survenue de celles-ci, M. Youssouf Keita, Directeur Technique de NSIA, assure que le client peut appeler au 627 56 07 07 qui reste disponible 24H/24 et 7j/7, avec des interlocuteurs disposés à parler en langues nationales, ainsi qu’en français, en vue d’apporter l’assistance nécessaire après avoir eu connaissance de la nature de la panne. Ce, sur l’ensemble du territoire national. Avec un délai d’intervention d’une heure maximum dans la ville de Conakry.

Cette assistance s’étend également sur les pneus qui seront remplacés par des pneus universels. Et en cas de panne de batterie, les responsables du NSIA Assurance annoncent la disponibilité des boosters pour dépanner. Toutefois, rassure le Directeur Technique, si la panne ne peut être résolue sur place, il est procédé au remorquage du véhicule de l’assuré au garage de son choix.

« Et les personnes à bord du véhicule sont conduites à leur destination ou ramener à leur point de départ, dépendamment de leur volonté. Cette prestation est appelée Transport Assuré et des Passagers jusqu’au point de départ », a-t-il expliqué.

Poursuivant, M. Keita a indiqué qu’il y a une autre offre appelée Alerte de la Protection civile en cas d’accident et des hôpitaux. Cela est facilité grâce à un système de géo localisation de l’assuré, en vue d’une prise en charge des blessés, s’il y en a.

« Il y a aussi l’Assistance Confort Plus qui, en plus de donner toutes les garanties susmentionnées, offre la garantie appelée la Transfrontalière, cette garantie qui permet à l’assuré de bénéficier de la même assistance dans tous les pays d’implantation de NSIA. Et à cet effet, il y a l’application mobile téléchargeable qui permet de faciliter la communication », a égrené le Directeur Technique.

A ces services, s’ajoute la Garantie Premium avec pour particularité de donner à l’assuré un véhicule de remplacement pendant dix jours cumulables par année d’assurance. Ceci, pour lui permettre d’effectuer ses déplacements. Mais aussi la Garantie Premium Plus qui, hormis les avantages cités plus haut, assure également les mêmes privilèges à l’assuré dans tous l’ensemble des pays d’implantation de NSIA.

L’autre service offert par NSIA Assurance, c’est l’Assistance Véhicule Lourd. Ce service couvre les camions ou tout autre véhicule de plus de trois tonnes transportant notamment des marchandises que NSIA assure en cas de crevaison, de panne de carburant ou de batterie, à travers sa prestation appelée Remorquage de livraison.

« Nous invitons tous nos assurés et tous les consommateurs d’assurance à bien vouloir souscrire à ces offres. Et surtout, sachez que tout ce que nous vous disons ici, c’est parole d’assureur. Et nous respecterons nos engagements », a rassuré l’assureur.

Cette assistance technique est confiée au Groupe Dépannage des Experts. Fort d’une longue expérience de plus de 20 ans en Europe et à travers le monde, son PDG, M. Jacques Yawo Adodokpo, entend apporter son expertise à NSIA et à sa clientèle, en vue de leur permettre de se rapprocher davantage l’un de l’autre.