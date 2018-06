Présence répétée d’Alpha Condé au Siège du RPG : l’UFDG saisit la société civile

L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a fait alerte les leaders des Organisations de la Société Civile pour, soutient-il, dénoncer la présence répétitive du président Alpha Condé au siège du parti présidentiel, alors que la loi le lui interdit.

Nous sommes au regret de vous alerter que le Président de la République, Premier magistrat du pays, refuse obstinément de respecter la Constitution, en son article 38, qui stipule que: ‘’La charge de président de la République est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique ou privée, même élective. Il doit, notamment, cesser d’exercer toutes responsabilités au sein d’un parti politique. ’’En effet, depuis près de huit ans qu’il est au pouvoir, le Président de la République s’est rendu plusieurs fois au siège du RPG-arc-en ciel pour participer aux activités de son parti. Il y était encore ce samedi 2 juin pour prendre part à l’assemblée générale hebdomadaire de sa formation politique. Au demeurant, ce manquement répétitif à la loi est chose courante de la part du Président de la République qui est sûr de lui et de son impunité puisqu’il refuse d’instituer la Haute cour de justice, seule juridiction compétente pour juger ses actes de forfaiture. Le Secrétariat National de l’UFDG, chargé des Relations avec la Société Civile attire l’attention des ONG nationales et internationales évoluant en Guinée, sur les conséquences graves qui pourraient découler de la violation récurrente de la Constitution par le premier magistrat de la nation qui est sous son serment de «Respecter et de faire respecter la Constitution et les lois de la République». Il fait appel à leur vigilance et leur fermeté pour la défense de la Constitution et des lois de la République.

Le Secrétaire National

Alpha Issagha Diallo