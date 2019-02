Présidentielle sénégalaise 2019: le vote déroule sans accroc à Labé (agents électeurs)

Avec 166 inscrits, l’unique bureau de vote de la région qui est installé à l’école primaire de Kouroula, dans la commune urbaine de Labé (située à plus de 400Km de Conakry, ndlr), a ouvert ses portes aux premiers électeurs du scrutin présidentiel de ce 24 février dès 8 heures. Depuis, les électeurs continuent à voter sans le moindre incident, a constaté sur place Guinéenews.

Rencontré, le président du bureau de vote, Abdoul Séné déroule le processus du vote depuis les premières heures: «on a ouvert le bureau à 7 heures du matin pour les derniers réglages. On a démarré le vote à 8 heures et l’affluence était vraiment au rendez-vous, le matin. Jusque-là, il n’y a aucun incident et tout se passe très bien. On a 166 inscrits pour ce bureau qui est l’unique pour la région de Labé. La clôture du scrutin est prévue pour 18 heures.»

Les différents partis politiques en lice sont également représentés au sein de ce bureau de vote. Pour Diallo Amadou Tidiane, le représentant du parti au pouvoir, il n’y a pas eu jusque-là aucun incident et le vote se passe dans des meilleures conditions. Le seul problème qu’on a déploré c’est le fait qu’il y a eu, a-t-il indiqué, des électeurs qui se sont inscrits à Conakry mais qui n’ont pas pu voter ici parce que leurs noms ne figurent pas sur la liste des électeurs.

Quant au représentant de la coalition Idy 2019, Abdoul Goudoussy Hann, il témoigne jusque-là d’un bon déroulement du scrutin et se réjouit de la forte mobilisation des électeurs.

Pour sa part, le président des ressortissants sénégalais vivant à Mali Illiyassou Dieng, n’a pas caché sa satisfaction quant au climat bon enfant dans lequel ce scrutin se déroule.

Il faut rappeler qu’en plus des cinq bureaux de vote installés à Conakry, six autres sont également déployés à l’intérieur de la Guinée dont un à Labé, un à Kindia, un à Banakoro, un à Kankan, un à Fria et un autre à Kamsar, apprend-on.