Prévention et contrôle des maladies transmissibles : la Guinée enfin dotée d’un centre d’excellence africain (ministre)

La session ordinaire du Conseil des ministres s’est tenue ce jeudi 15 novembre à Conakry sous la présidence du Chef de l’Etat, Pr Alpha Condé. A la faveur de ce Conseil, le ministre en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique a, au cours de sa communication, annoncé qu’en termes de «la prévention et le contrôle des maladies transmissibles », la Guinée vient d’être dotée de son premier centre d’Excellence africain.

Ce centre, obtenu grâce à un mécanisme de compétition, sera hébergé à la faculté des sciences et techniques en santé de l’université Gamal Abdel Nasser qui a piloté ce projet. Pour sa mise en place, la Guinée bénéficiera, rapporte le Conseil des ministres, d’un financement de la Banque Mondiale à hauteur de 5 millions de dollars US.

Ce fonds servira notamment à développer les infrastructures de formation et de recherche et l’acquisition d’équipements et à promouvoir des programmes de recherche scientifique de haut niveau, la coopération régionale.