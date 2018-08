Projet de Filets Sociaux Productifs: Le Coordonnateur National rencontre le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes.

Le 23 Août 2018, Son Excellence Mr. Mouctar DIALLO, Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes, a reçu en audience Mr Abdoulaye Wansan BAH Coordonnateur National du Projet de Filets Sociaux Productifs (PFSP) et la Spécialiste en Communication du projet au siège du Ministère situé dans la commune de Kaloum.

L’objectif de la rencontre était de définir un cadre de collaboration entre le Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes (MJEJ) et le PFSP pour permettre l’identification et le suivi des jeunes qui ont déjà bénéficiés d’appui et de formation de la part du PFSP.

L’entrevue qui s’est déroulée en présence du Conseiller Principal du Ministre a porté sur les synergies d’actions que les deux (2) Instituions pourraient mettre en place pour orienter les aides à apporter à ces jeunes bénéficiaires et capitaliser les acquis des deux institutions.

En effet, environ 40% des bénéficiaires du projet sont des jeunes âgés de moins de 35 ans qui ont besoin d’être suivis et accompagnés pour sortir du cycle de la pauvreté.

Aussi, dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités, le PFSP a élaboré une Base de Données NAFA, pour la gestion de ses bénéficiaires qui inclue cette frange de la population vulnérable dont le MJEJ peut disposer pour mieux identifier et orienterses actions en faveur de cette couche sociale.

L’autre sujet de la réunion a porté sur des perspectives d’élargissement de la convention avecle Réseau des Journalistes Guinéens pour la Protection Sociale (REJGUI-PS)à la Communication sur les actions du MJEJ en faveur des jeunes.A rappeler que le PFSP a signé une convention avec ce réseau de journaliste évoluant dans le domaine de la protection sociale en Guinée dans le but depromouvoir ses activités et de renforcer ses relationsavec les médias.

A l’issue de la rencontre, il a été proposé l’organisation d’un atelier d’appropriation du Projet par les cadres du Ministère à Kindia dans les prochains jours. Cet atelier qui sera présidé par le Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes regroupera les cadres de la Cellule de Filets Sociaux et ceux du MJEJ. Ce sera l’occasion dedéfinir les outils et les instruments de suivi de ces jeunes bénéficiaires.

