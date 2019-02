Projet de lois en souffrance au Parlement: Saloum Cissé accuse la mauvaise foi de l’opposition

A la faveur du meeting traditionnel du RPG Arc-en-ciel ce samedi 2 février à Gbessia, le premier vice-président de l’Assemblée nationale et par ailleurs Secrétaire général du parti, Dr. Saloum Cissé a révélé que plusieurs lois organiques sont en souffrance dans les tiroirs du parlement. Cette responsabilité, selon Dr Cissé, est imputable à l’opposition.

«Nous avons aujourd’hui plusieurs lois organiques qui sont dans les tiroirs. Parce que l’opposition ne veut pas les voter. Et très malheureusement, notre majorité relative ne peut pas les valider», a-t-il dénoncé.

S’exprimant sur les futures élections législatives, Dr. Saloum Cissé a invité les militants à ouvrir grandement les portes du parti. Il a aussi déploré le faible taux de jeunes et de femmes au parlement.

«Le navire RPG Arc-en-ciel a démarré et il ne laissera personne sur le quai. Ouvrons grandement toutes nos portes à tout le monde et aux 45 partis politiques qui ont accepté de fondre dans le RPG Arc-en-ciel. Actuellement, notre parti n’a que la majorité relative à l’Assemblée nationale. Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas voter les lois organiques sauf celles ordinaires. Il faut que vous (les militants) compreniez que la tâche qui nous attend est immense pour les futures élections législatives. Donc, l’enjeu est de taille. Il y a moins de jeunes et de femmes au parlement guinéen comparativement aux autres pays notamment le Rwanda…J’invite les jeunes et les femmes à se lever pour que nos objectifs soient atteints», a-t-il lancé.