Projet présidentiel «un tailleur, une machine»: une centaine de machines sont déjà acquises (ministre)

Le projet « un tailleur, une machine » commence à prendre corps. C’est l’annonce faite par le ministre de la Jeunesse Mouctar Diallo au cours de la conférence de presse qu’il a animée ce lundi 4 mars dans un hôtel de la place.

A ce jour, annonce Mouctar Diallo, il y a une centaine de machines modernes qui ont été importées. « Un centre a été aménagé pour l’occasion dans l’enceinte de la maison des jeunes à Taouyah et c’est du concret», affirme le chef de département de la Jeunesse.

Toutefois, le ministre Mouctar précise que le projet souffre d’un déficit de financement. «Nous sommes en train de travailler pour obtenir tout le financement pour sa mise en œuvre dans l’intérêt de la jeunesse de Guinée… Nous sommes actuellement en train de travailler avec le ministère de l’Action Sociale et de la Promotion Féminine pour voir comment nous allons mutualiser nos efforts et nos moyens pour trouver tous les financements et l’accompagnement technique possible en vue de sa mise en œuvre», a fait savoir Mouctar Diallo.