Promo Back to scool d’Orange Guinée: 10 clients récompensés par des tablettes

La société de téléphonie mobile Orange Guinée a offert des tablettes à une dizaine de fidèles clients. Cela fait suite au deuxième tirage de sa vaste promo « Back to Scool » lancée le 11 septembre dernier. Cette initiative vise à accompagner et à soutenir les jeunes élèves et étudiants dans leur apprentissage. La cérémonie de remise a eu lieu le samedi 29 septembre au siège d’Orange à Kipé.

«La Promo BACK TO SCHOOL a été mise en place pour accompagner les élèves en vue de préparer la rentrée scolaire. Elle est sur six semaines. C’est-à-dire, de la période allant du 11 septembre au 23 octobre. Chaque semaine nous avons dix tablettes Samsung Tab2 que nous allons donner à 10 gagnants tirés au sort », a expliqué Ibrahima Diakite, le chef service sponsoring et visibilité chez Orange Guinée.

Selon le chef projet BACK TO SCHOOL, Aboubacar Camara, participer à la promo est très simple et et moins coûteux. Mais, ajoute-t-il, il faudra d’abord s’inscrire au groupe SWAG pour être un client « SWAG » et suivre les instructions. Et d’ajouter : «pour participer à la promo, il faut être un client SWAG en Tapant *707# par la suite taper *707* 6# pour prendre part à la promo. Le coût de la participation, c’est 500 francs guinéens », a rappelé M. Camara.

Au total, Orange Guinée va donner 60 tablettes à 60 de ses clients et deux bourses d’études d’une valeur de 25 millions de francs guinéens, chacune à la fin de la promo. Une façon pour la société de contribuer à l’épanouissement de ses clients.

Les heureux gagnants, quant à eux, n’ont pas manqué de féliciter Orange avant d’encourager les autres clients à participer à cette promo. C’est le cas de Abdoulaye Diané, le premier gagnant de ce lot de tablettes.

«Je suis très heureux d’avoir reçu cette tablette et je remercie Orange pour le soutien. Au début, j’avais pensé que la promo n’était pas réelle, mais à force de jouer, j’ai été récompensé par cette tablette. Je vais dire aux autres clients de faire comme moi parce que c’est une réalité», a-t-il invité.

Cette promo dénommée « Back to Scool » va se poursuivre jusqu’au 30 octobre 2018. Et en plus des 60 tablettes, deux clients vont bénéficier d’une bourse d’étude de 25 millions de francs guinéens, chacun.

Il faut noter, par ailleurs, que le tirage au sort et la remise ont été effectués en présence d’un huissier de justice qui indique que tout s’est passé conformément à la loi.