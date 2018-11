Promotion de la beauté : c’est parti pour la 2ème édition de Guinée Beauty Day

A l’initiative de la structure K Awaba Event, la deuxième édition du salon de la beauté africaine dénommée Guinée Beauty Day s’est ouverte ce samedi 3 novembre 2018 et se poursuivra jusqu’à demain dimanche 4 novembre à Conakry.

C’était en présence du ministre d’Etat, ministre Conseiller du président de la République, en charge de l’Industrie et des PME, Tibou Kamara, du ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune, Mouctar Diallo, de l’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire, SEM. Youssouf Diarrassouba, de l’ancienne ministre de l’Economie et des Finances, Malado Kaba, ainsi que de nombreux autres invités de marque dont la Miss Côte d’Ivoire.

Dans son discours de circonstance, la patronne du label K Awaba Event, après avoir souhaité la bienvenue à ses hôtes, a rappelé que son événement a pour vocation de célébrer la beauté africaine et de mettre en exergue les ambassadrices de la belle culture du continent.

Une démarche qu’a saluée à sa juste valeur le ministre de la Jeunesse et de l’Emploi Jeune, Mouctar Diallo qui a réitéré l’engagement du gouvernement à soutenir l’initiative qui offre l’occasion de valoriser la beauté africaine en vue de mieux exprimer la culture, promouvoir l’entreprenariat à travers ce levier beauté, lutter contre le sous-développement, renforcer les capacités de la jeunesse et aussi créer de l’emploi et de la jeunesse.

Quoique conscient des bonnes relations de coopération existant si heureusement entre son pays et la République de Guinée, l’Ambassadeur de la Côte d’Ivoire, SEM. Youssouf Diarrassouba, a salué l’initiative qui renforce davantage le pont entre les deux pays.

De son côté, le ministre d’Etat, ministre conseiller personnel du président de la République, par ailleurs, chargé de l’Industrie et des PME, Tibou Kamara, a indiqué que le chef de l’Etat place au cœur de sa politique, la promotion de la jeunesse et l’excellence de la femme.

« Il se trouve que cet événement réunit à la fois l’intérêt que nous accordons aux femmes et toute l’audace dont nous voulons que la jeunesse fasse preuve pour hisser très haut le drapeau national et constituer de meilleurs atouts pour l’avenir », s’est-il réjoui.

Peu après, l’assistance a eu droit à un défilé de mode assuré par des mannequins habillés par le styliste ivoirien Ibrahim Fernandez. S’en suivront des ateliers de formations et des panels avec des artistes, artisans et professionnels de la mode et de la beauté, comme Oumy Touré, Patricia Lamah, lauréate de ‘’Miss Kitoko’’ du concours africain de coiffure et Nira Kourouma de Nira Beauty, entre autres. Le tout auréolé d’un diner gala pour magnifier la culture africaine.