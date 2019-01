Prorogation du mandat des députés : le RPG réagit

« Il s’agit de prévenir le vide juridico-constitutionnel…»

Alors que la prorogation du mandat des députés rencontre de vives récriminations de certains acteurs sociopolitiques, le RPG Arc-en-ciel, le parti au pouvoir, vient de saluer cet acte qu’il juge constitutionnel et qui permet, dit-il, d’éviter un «vide juridico-constitutionnel». C’est la députée Dr. Zalikatou Diallo, s’exprimait au nom de la direction nationale du parti, qui l’a fait savoir ce samedi 12 janvier à la faveur de l’assemblée générale hebdomadaire à Gbessia. Lisez in extenso sa déclaration:

«La direction nationale du RPG Arc-en-ciel a pris acte et salue l’initiative du président de la République pour avoir respecté la procédure de prorogation du mandat des députés. Le chef de l’Etat a saisi la Cour constitutionnelle selon la loi qui dit que cette institution doit intervenir dans la prorogation du mandat des députés en cas de nécessité. Le président de la République Alpha Condé a eu une réponse avec un avis favorable de la Cour constitutionnelle. Ainsi le décret a été pris de commun entre le président de la République et la Cour constitutionnelle. Les mesures légales ont été respectées. Il a s’agit de prévenir le vide juridico-constitutionnel qui pointait à l’horizon. Ceci étant, il revient à la nouvelle CENI comme le préconise le RPG Arc-en-ciel de faire des propositions sur le cours du processus électoral qui arrive (…). Le souhait du RPG Arc-en-ciel est très clair, c’est d’aller aux élections législatives le plus vite que possible. Il faut saluer le travail du l’Assemblée nationale sortante. Au cours de cette législative, il a y a eu le vote de 240 textes, la redynamisation de la diplomatie parlementaire, l’adoption de convention de financement de plus de trois milliards de dollars en faveur du développement de la Guinée…»