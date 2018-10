Psychose d’un débarquement de rebelles à Coyah : la réalité des faits (communiqué du gouvernement)

Conakry, le 25 Octobre 2018 – Suite au mouvement de panique générale à Coyah dans la nuit du 24 au 25 Octobre 2018, le Gouvernement de la République de Guinée porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale, que des informations non fondées, relevant essentiellement de la rumeur, ont envahi très tôt ce matin Conakry et les villes de l’intérieur et relayées sur l’internationale faisant état de débarquement de rebelles sur la façade maritime de la Préfecture de Coyah. (Crédit-photo: DIRPA)

Le Gouvernement tient à rassurer les citoyens guinéens et la communauté internationale de la nullité de ces rumeurs. Le Gouvernement livre ici les faits tels qu’ils se sont déroulés.

La société de pêche artisanale ‘’ BINHAYA COPERING de Dubréka’’, qui pêchait au niveau de Dubréka après l’interdiction de la pêche artisanale, a négocié avec certaines mareyeuses du Km36, pour débarquer leurs provisions au port de Kassogna (Préfecture de Coyah).

La société a aligné huit (08) navires de pêche artisanale avancés pour longer toute la rive Nord de Wonkifong et rejoindre ledit port où ils sont arrivés nuitamment.

Les populations riveraines n’ayant pas l’habitude de voir pareils navires, ont pensé que c’étaient des rebelles armés qu’ils débarquaient. Désemparées, elles ont vidé les villages dans une panique générale pour regagner le chef-lieu de la sous-préfecture de Wonkifong et Coyah-Centre.

De bouche à oreille, la rumeur s’est répandue en s’amplifiant pour dire que ces rebelles se dirigeaient sur Coyah.

La déferlante en fuite a envahie Coyah et ses environnants.

Aussitôt informées, les autorités préfectorales de concert avec la hiérarchie militaire ont dépêché sur les lieux, les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) pour en savoir plus, sur l’objet de ce mouvement généralisé et incontrôlé de foule.

De 22H30 à 5H du matin, ces FDS étaient en communication avec les autorités. Elles ont affirmé n’avoir vu aucun assaillant ni un bateau sur la côte de Wonkifong.

Vers 5 h du matin, l’information a été reçue en confirmant la présence desdits bateaux au port artisanal de Kassogna.

Les autorités sont arrivées sur le site à 6h du matin, en compagnie du Préfet maritime pour constater de visu la véracité de l’information.

Le constat révèle la présence de six (06) navires de pêche artisanale avancés, dont trois (03) avait débarqué déjà leur contenu dans un camion frigo qui a été immédiatement arraisonné. Deux (02) des huit (08) navires qui étaient en rade, ont été arraisonnés par la Marine et escortés jusqu’au niveau d’accostage des six (06) autres.

Monsieur le Ministre de la Pêche, dépêché par Son Excellence Monsieur le Président de la République, a rallié les lieux en vue de coordonner la suite des opérations.

Force est de reconnaître la promptitude avec laquelle nos Forces de Défense et de Sécurité, en permanence sur leur garde, ont réagi sur le terrain par l’envoi d’unités spécialisées de reconnaissance et d’intervention, démontrant, si besoin en était, l’inviolabilité de nos frontières nationales. Le Gouvernement rassure le Peuple de Guinée de sa détermination à barrer la route à toute velléité d’atteinte à la sécurité de la Nation.

Ministère de l’Information et de la communication

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement.