Publication du 2nde rapport du GYPC intitulé « Emerging Guinea : Comment faire du pays un champion industriel ? »

Le Guinean Young Professionals’ Club (GYPC), un club de jeunes professionnels guinéens impliqués dans l’amélioration du climat des affaires en République de Guinée, publie un rapport intitulé « Emerging Guinea : Comment faire du pays un champion industriel ? »

Ce rapport est tiré de la Conférence organisée par le GYPC en mars 2018, qui fut un événement phare de débats, d’échanges et de propositions socio-économiques en République de Guinée et qui avait porté sur les défis de l’industrialisation afin de faire entrer la Guinée dans la sphère des pays industrialisés. Cette deuxième conférence de l’association avait été axée sur un diagnostic des problèmes auxquels est confrontée l’industrie guinéenne, un état sur les opportunités qu’elle offre et la définition des choix stratégiques à adopter afin de favoriser la croissance et le développement de ce secteur en République de Guinée.

Le GYPC avait mis de nouveau en place lors de cet évènement une plateforme d’échanges et de débats réunissant de nombreuses personnalités guinéennes et internationales à l’instar de Monsieur Sahbi Othman (Directeur Général de NCI ROUBIA), Madame Helen Hai (Fondatrice de l’initiative Made In Africa), Monsieur Kelvin Tan (Secrétaire Général de la Chambre de Commerce Asie du Sud-Est/Afrique), Monsieur Kassory Fofana (Ministre d’Etat chargé des investissements et des partenariats public privé de la République de Guinée), Madame Diallo Aïssata Beavogui (Directrice Générale de EGA-GAC), Monsieur Djibril Ngom (ancien Ministre Sénégalais et Consultant International), Monsieur Kabiné Komara (ancien Premier Ministre de la République de Guinée), des banquiers, des industriels, des représentants des institutions internationales, des cadres des départements ministériels ainsi que des entrepreneurs guinéens et étrangers, afin d’échanger sur les moyens et pistes de solutions pour relever les défis de l’industrialisation en République de Guinée.

A ce sujet, Monsieur Amadou Sako, Président du GYPC, explique que : « Le GYPC a pour ambition de participer aux efforts de réflexions, de propositions et d’actions pour le développement social et économique de la République de Guinée en mettant régulièrement sur la table des sujets importants pour l’avenir du pays ».

A propos du GYPC

Le Guinean Young Professionals’ Club (GYPC), un club apolitique, à but non lucratif et composé d’une vingtaine de jeunes professionnels guinéens exerçant dans des domaines variés (e.g. banque, assurance, industrie, mines, entrepreneuriat, conseils, etc.) de la vie des affaires en Guinée. Le GYPC compte parmi ses objectifs la contribution à la promotion et au développement de la pratique des affaires en Guinée, notamment en présentant aux investisseurs guinéens et internationaux la richesse et l’actualité de la vie des affaires en Guinée et en mettant en place des plateformes d’échanges/propositions.

https://drive.google.com/open?id=1d9zVdiJrEFjwsSa4xo_KQuxRcIf7emr0

Contact presse : gypc224@gmail.com