Publication du rapport d’étude 2017 sur les indices de développement des OSC de la République de GUINEE

En partenariat FHI360 Washington sur financement de l’USAID, le CENAFOD a le grand plaisir de partager avec les partenaires techniques et financiers, les résultats des conclusions de quelques Experts guinéens de la société civile autour de l’analyse de 7 indicateurs qui caractérisent le développement des OSC en Guinée. Cette étude est réalisée dans 31 pays d’Afrique subsahariens depuis plusieurs années par l’USAID en collaboration avec les structures locales notamment par le CENAFOD en Guinée. Elle a pour objet de rendre visible le niveau de développement des OSC et les facteurs qui influent sur leur épanouissement à travers le renseignement de certaines dimensions de la vie des OSC, elle contribue aussi à renforcer la visibilité des ONG qui participent à l’étude et à aider l’Etat dans son positionnement décisionnel vis à vis du mouvement social guinéen et de ses pratiques en termes de gouvernance.

Le CENAFOD au nom de ses partenaires (Fhi360/USAID) publie ce rapport dans l’espoir que les résultats de cette étude seront pris en compte par les OSC guinéennes pour permettre une amélioration de la gouvernance interne et un développement de partenariat public-privé.

Lisez l’intégralité du Rapport en cliquant sur Guinea Rapp. 2017