Ramadan : LafargeHolcim Guinée offre des denrées alimentaires aux riverains démunis

En ce mois saint de Ramadan, la première cimenterie de Guinée, LafargeHolcim Guinée (LHG) (Ex-ciment de Guinée) a procédé jeudi 7, vendredi 8 et lundi 11 juin 2018 à la remise de 10 tonnes de riz et de 7 tonnes de sucre aux populations riveraines les plus démunies des quartiers de Kalokhoya, Lansanayah, Ansoumania, Baïlobaya, Tangan et de Dubréka.

Dans tous les quartiers, les populations avec à leur tête les autorités locales et les chefs religieux, ce sont fortement mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à la délégation de LHG dont le geste a été hautement apprécié. La mosquée de Kalokhoya a été la première étape de cette remise.

Fofana Laye Amara, venu représenter LHG ce jour a parlé au nom l’entreprise en ces termes : « en ce mois saint de Ramadan, mois de partage et pénitence, nous venons, à travers ce don, soutenir nos voisins les plus démunis des quartiers de Kalokhoya, Lansanayah, Ansoumania, Baïlobaya, Tangan et Dubréka. Nous espérons que ce don réparti dans les différents quartiers permettra d’alléger les charges de nos riverains de manière considérable afin de terminer ce mois de jeûne dans les meilleures conditions ».

Pour finir le représentant de LHG a saisi l’occasion pour remercier les autorités locales et religieuses ainsi que la jeunesse de ces cinq quartiers qui leur ont permis, de mettre en place un comité de voisinage, un élément clé dans le maintien de relations saines entre l’usine et ses voisins. Il a conclu en ces mots : « Merci pour votre implication. Ensemble, nous réaliserons de grands projets pour notre communauté ». En retour, les autorités locales et les chefs religieux ont remercié la direction de LHG par des prières et bénédictions et tout en souhaitant la continuité de bonnes collaborations entre la direction de LHG et les populations riveraines.

Lors de ce don, M. Traoré, président du district de Kalokhoya a déclaré : « C’est avec la joie et un sentiment de réconfort que je reçois la délégation de LafargeHolcim Guinée. Nous constatons actuellement un changement au niveau de la Direction. Avant on ne connaissait pas cela, puis l’entreprise a clôturé notre cimetière, nous ne cessons de remercier les responsables pour ce geste. Si on nous envoie encore du riz et du sucre, cela prouve qu’ils sont avec nous et nous sommes avec eux. Nous souhaitons vivement que cette relation entre la Direction et nous continue». À son tour, l’Iman Lansana Sylla de la mosquée centrale de Kalokhoya a remercié la Direction de LHG d’avoir pensé aux populations démunies en ce mois de pénitence.

Toumani Camara, chef de quartier de Lansanayah, quant à lui s’est dit très ravi du don de LHG : « Toute la population est satisfaite pour le don et nous allons l’utiliser à bon escient », a promis le chef de quartier devant une foule constituée de femmes et de jeunes.

Le vendredi 8 juin, c’était au tour du quartier Lansanayah de recevoir le don. Ici, comme partout ailleurs, Yamoussa Camara, chef dudit quartier a remercié l’entreprise et a exprimé sa satisfaction au nom de la population.

Pour conclure, El hadj Diallo Souleymane, Imam de la mosquée du même quartier a fait des prières et bénédictions avant de rassurer la délégation de LHG sur le fait que les denrées alimentaires seraient destinées aux personnes démunies.

Pour finir, la journée du lundi 11 a été consacrée aux populations de Dubréka. La Direction Générale de LafargeHolcim Guinée s’est rendue au centre LTO (où sont soignés les malades de la lèpre, de la tuberculose et de la trypanosomiase) à Dubréka accompagnée du secrétaire général de la préfecture M. Camara Ali et du premier Imam de Dubréka El hadj Aboubacar Ousmane Conté.

Après avoir réceptionné le don de sucre et de riz de l’usine, le responsable du centre LTO, Dr. Bangoura explique que : « c’est une immense joie en ce mois béni de Ramadan de recevoir ces dons de la part de LHG, nous les remercions du fond du cœur ». Camara Ali, au nom du préfet de Dubréka a, pour sa part, remercié et souhaité que ces actions se pérennisent pour le bonheur des populations de sa localité.

À Savoir : LafargeHolcim Guinée est la première cimenterie de Guinée et est présente depuis plus de 30 ans dans le pays. L’entreprise est connue pour son engagement sans failles dans le domaine social et environnemental. Cet engagement qui est en constante évolution, met les communautés environnantes au centre de leurs préoccupations. Aujourd’hui l’ambition de LHG est d’améliorer de manière considérable les conditions de vie des populations vivant à proximité de leurs installations.