Ramadan: MTN vole au secours des démunis à travers sa campagne ‘’Resto Solidarité’’

En collaboration avec l’ONG Love and Care to Children et la Fondation Prosmi de la Première dame la société de téléphonie MTN-Areeba a lancé jeudi 17 mai, à la grande mosquée Fayçal, une campagne de distribution de nourriture dans les mosquées de la capitale. Cette campagne dénommée ‘’Resto Solidarité’’ consiste à apporter, en cette période de Ramadan, du manger et de la boisson aux musulmans démunis. Koumandjan Condé, représentant de l’ONG Love and Care to Children a indiqué que l’initiative a été mise en œuvre l’année dernière.

« L’année passée, nous l’avons commencé avec les moyens du bord. Nous l’avons effectué dans les cinq communes pendant cinq jours. Cette année, nous avons le soutien de deux grands partenaires (dont MTN-Areeba) », a-t-il expliqué.

Grâce à MTN-Areeba, l’opération de distribution des aliments va s’étendre sur tout le Ramadan et à toute la capitale. « On a pensé aussi aux grands hôpitaux comme Ignace Deen, Donka. Dans ces hôpitaux, il y a des gens qui ne peuvent se déplacer parce qu’ils sont au chevet des malades. Nous avons pensé aussi à apporter à manger à ces gens », a ajouté Koumandjan Condé.

A chaque opération, ce sont 500 plats de riz, 500 plats de bouillie, 500 sandwichs et 500 sachets d’eau qui seront distribués. « MTN a mis tout en œuvre pour que cette campagne puisse réussir, et nous les remercions », a-t-il exprimé à l’endroit de la société de téléphonie.

« J’exprime au nom de tous mes collègues de MTN toute notre fierté à partager ce moment avec nos partenaires de la mosquée Fayçal, de la fondation PROSMI de la Première dame, de l’ONG Love and Care de Children, du ministère, des populations ici présentes…», a déclaré le Directeur général de MTN-Areeba, Abdoulaye Papa Sow.

«Cette cérémonie est le lancement. Mais à partir d’aujourd’hui, et pout tout le mois de ramadan, MTN va sillonner la ville de Conakry pour partager des repas aux populations les plus démunies. C’est pour nous un geste modeste, mais aussi l’un de nos moyens pour montrer notre engagement en faveur des populations les plus démunies. Ce qu’on fait depuis plus de 11 ans en Guinée, et continuera à faire…», a-t-il poursuivi.

Face à ce geste humanitaire, Mohamed Diaby, Directeur général adjoint de l’Action sociale au ministère de l’Action Sociale a exprimé toute la reconnaissance de son département ministériel. « Je pense que c’est un geste humanitaire qui relève d’un grand symbole. Je suis là au nom de la ministre de l’Action sociale pour exprimer à cette multinationale toute la reconnaissance du ministère en charge de la protection des personnes vivant avec des handicaps et aussi les personnes vivant de mendicité », a exprimé le Représentant du ministère de l’Action sociale.

Pour Mohamed Diaby, MTN-Areeba est dans l’esprit de la religion musulmane en faisant ce geste en faveur des personnes vivant avec des handicaps.

Sory Oularé, l’administrateur général adjoint de la mosquée Fayçal, était également exprimé toute la reconnaissance de sa hiérarchie à MTN. « Nous sommes contents, nous sommes heureux, nous vous félicitons, nous vous encourageons. Les portes de la mosquée vous sont ouvertes à tout moment de la journée et de la nuit pour accompagner les fidèles musulmans à passer un bon mois de ramadan 2018 », a-t-il adressé aux bienfaiteurs…