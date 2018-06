Ramadan : Vivo Energy fait des dons aux population de Fria

Le 07 juin dernier, Vivo Energy Guinée a offert des denrées alimentaires aux populations de Fria, à l’occasion du mois Saint de Ramadan. 15 tonnes de riz et 10 tonnes de sucre ont notamment été offertes. La population très contente, s’est fortement mobilisée pour remercier Vivo Energy Guinée pour tous les efforts qu’elle déploie pour soutenir leur préfecture, depuis le début de la crise qu’elle a connue en 2012.

Aujourd’hui l’espoir renait à Fria, mais les populations sont toujours dans le besoin, ont expliqué les autorités de Fria. C’est pourquoi, Vivo Energy Guinée a décidé à l’instar des années précédentes, d’offrir des denrées alimentaires aux populations de Fria à travers l’Association des Ressortissants et Sympathisants de Fria (ARSYF).

Le Secrétaire Général en charge de l’Administration, représentant Mme la préfète et le Maire étaient très contents du geste de Vivo Energy Guinée qui n’est plus à présenter aujourd’hui dans leur ville. Il se sont réjouis du fait que Vivo Energy continue encore à leur apporter de l’aide malgré la reprise des activités à Fria. « Nous témoignons notre reconnaissance à l’endroit de notre bienfaiteur Vivo Energy qui nous accompagne depuis le début de la crise. Il est vrai que Fria a repris ses activités, mais les choses ne sont pas encore revenues au beau fixe car les travailleurs de l’usine ne perçoivent pour l’instant que des primes », ont expliqué respectivement le Vice-Président d’ARSYF, M. Bah Souleymane et le Secrétaire Général de l’Administration M. Diallo Alpha Mamoudou.

Le Directeur Général de Vivo Energy Guinée M. Sékou Ba quant à lui, a formulé des souhaits de prospérité et de réussite à l’endroit de Rusal Friguia société d’alumine en Guinée et a félicité les populations et l’ONG ARSYFpour ce nouveau démarrage. Il a par ailleurs, encouragé l’ONG à poursuivre ses activités de développement communautaireà long terme et de grande envergure pour redonner à Fria sa splendeur d’antan.

Cette visite à Fria a également été l’occasion de rencontrer les parties prenantes de la place, la Préfecture, la Mairie, Rusal Friguia et bien d’autres.

La cérémonie s’est achevée avec la joie des populations contentes que vivo Energy Guinée ait pensé à eux encore une fois.