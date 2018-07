Realpolitik : Liu Xiaobo piégé par la démocratie, Liu Xia sauvée par le nouvel ordre économique mondial

Chaque peuple a sa culture. Malheur à ceux qui importent à contretemps des idées incompatibles avec l’idéologie de leur société. Depuis les premières sociétés humaines, depuis les clans et tributs, il en était ainsi, il sera ainsi. La démocratie occidentale est occidentale, pas orientale…

Les occidentaux s’habituent et s’accommodent peu à peu à cette différence depuis 2008. Le Dalai Lama lâché par l’Occident ne dira pas le contraire. Quel est le défenseur de la démocratie occidentale qui n’était pas venu aux JO de Pékin ?

Le brave et pauvre Liu Xiaobo, suicidaire même, n’a pas su que le vent avait tourné pour continuer à braver l’idéologie de son pour épater les défenseurs des droits de l’homme et des libertés démocratiques. Faire le front d’airain en occident pourrait procurer le prix Nobel de la paix et en tirer profit, pas en Orient. Aung Chan Sui Kyu en sait un bout.

Lui, Liu Xiaobo, a eu ce prix Nobel sans jamais le palper. Les clabaudages occidentaux ont aussi cessé, il est mort. Son sacrifice n’a rien changé. Son épouse, Liu Xia, moins obstinée, malade, vient de bénéficier d’une sorte d’évacuation sanitaire. On vient d’apprendre qu’elle a eu l’autorisation de prendre l’avion pour Berlin.

Quelles sont les clauses secrètes de cette « évacuation sanitaire » entre Liu Xia et les autorités chinoises et allemandes ? Certains pensent qu’en raison des sautes d’humeur de Donald Trump de tout taxer et de sanctionner tout le monde, économiquement, un nouvel ordre économique mondial vient d’avoir une orientation. Les Allemands, qui ne croyaient pas trop aux intentions des Chinois pour s’engager pleinement avec eux, étaient restés prudents, mais la libération de Liu Xia pourrait leur faire changer les idées.

On a toujours souhaité que rien de mal ne soit fait à Liu Xia avec ferveur sans trop oser bousculer les Chinois, sachant qu’ils n’accepteront jamais la pression occidentale. Les Chinois n’avaient pas besoin de la démocratie occidentale pour être à leur niveau économique actuel, qui les aurait d’ailleurs entravés. Si un milliard-trois-cent-millions d’individus sont libres de leurs opinions, une pétaudière serait peu par rapport à ce qui allait se faire entendre, et la Chine n’aurait jamais atteint ce niveau de développement.

La France, si elle n’était pas confrontée à des grèves sans fin, elle ne serait pas en déficit de plus de 3% de son PIB. Elle cherche avec beaucoup de peine à glaner des bribes de croissance et s’estimerait heureuse si elle parvenait à 1 ou 2%. A ce niveau de croissance, la Chine se considèrerait dans le marasme. On ne sait pas exactement de combien le niveau de vie a augmenté en Chine, mais les retraités et autres catégories socio-professionnelles de France crient à la misère, des coupes se font dans les domaines sensibles pour combler des gaps tous azimuts.

Emmanuel Macron vient d’écraser la vérité aux Français qui le traitent de président des riches : On ne peut pas défendre les salariés sans défendre les intérêts des entreprises et sociétés (qui les emploient), une lapalissade. Pour partager le gâteau, faut-il avoir le gâteau, une lapalissade, Pour revenir à l’Etat providence, faut-il que la croissance revienne, une lapalissade.

Il faut serrer la ceinture, mais comment serrer la ceinture, quand d’autres se basent sur les libertés démocratiques pour déclencher des grèves chaque mois ?

Voilà le côté face de la démocratie, il n’est pas reluisant dans certaines choses, quoiqu’on dise.

Liu Xia est enfin libre, pas par pression démocratique. Tout le monde est sous la pression de l’économie et de la Realpolitik pour contrer Donald Trump. En toute chose, il faut considérer la fin. Les défenseurs des libertés démocratiques sont très soulagés de voir cette femme libre, en se taisant ou en clabaudant ? Merci à eux.