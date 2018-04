Recherche d’une issue à la crise post-électorale: l’optimisme de l’UFR

Au sortir de la 21ème session du dialogue politique inter guinéen, le président du groupe parlementaire l’alliance républicaine UFR, Dr Ibrahima Deen Touré a annoncé ce lundi 16 avril à la presse qu’il y a eu beaucoup de points de convergence.

Dans son intervention, le représentant de l’Union des Forces Républicaines a déclaré que la solution sera trouvée dans un bref délai. Lisez sa réaction !

«Nous avons principalement abordé la question relative à l’audit du fichier et le contentieux électoral. Il y a eu une discussion assez importante autour des deux questions. Nous avons eu beaucoup de points de convergence. Nous pensons trouver d’ici la session prochaine des solutions pour le contentieux électoral et l’audit du fichier. En ce qui concerne notre formation politique l’UFR, nous allons nous retourner dans notre état-major pour discuter de cette question et recevoir des avis du Bureau Politique National (BPN). Il y a des questions extrêmement importantes concernant la loi, l’administration mais aussi les délais électoraux que nous nous sommes fixés à travers notre loi fondamentale. La session s’est très bien déroulée, nous comptons arriver dans un bref délai, à des conclusions concernant des élections locales et aussi donner les idées qu’il faut pour que nous restions dans les délais pour les élections prochaines en Guinée», a-t-il expliqué.