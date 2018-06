Recherche et promotion pétrolière : la Guinée ouvre des négociations avec la société australienne Woodside (Décret)

Conakry, le 19 Juin 2018 –

DECRET No D/2018/070 PRG/SGG

PORTANT AUTORISATION DE NEGOCIATION DIRECTE DE CONTRATS PETROLIERS

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution ;

Vu la loi L/2014/No 034/AN du 23 décembre 2014, portant code pétrolier,

Vu le Décret D/2015/165/PRG/SGG, portant Création, Statuts, Mission, Attributions et Organisation de l’Office National des Pétroles (ONAP) ;

Vu l’Article 17 du Code Pétrolier ;

Vu la nécessité stratégique pour la République de Guinée de développer sans délai son secteur pétrolier et d’accroitre sa compétitivité internationale en la matière ;

Vu la manifestation d’intérêt et les capacités techniques et financière de la société australienne Woodside pour investir rapidement dans le domaine de la recherche et de la promotion pétrolière en République de Guinée ;

Vu la lettre du 17 juillet 2017 du Directeur Général de l’Office National des Pétroles (ONAP) à l’attention de SEM le Président de la République motivant l’intérêt pour la République de Guinée de coopérer avec la société Woodside dans le domaine de l’exploration pétrolière ;

DECRETE

Article1 : Conformément à l’article 17 du code pétrolier, il est autorisé par le présent décret l’ouverture d’une procédure de négociation directe entre les services compétents de l’Etat en charge de la gestion du secteur pétrolier et la société en vue de la conclusion de trois contrats pétroliers (CEPP) sur les blocs D3, E3 et F3 entre Woodside et la République de Guinée.

Article2 : Le Présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République.

Transmis par la Cellule de Communication du Gouvernement