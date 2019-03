Record du monde pour le box-office du marché du film en Chine en février

Bai Yang, journaliste au Quotidien du peuple, partenaire de Guinéenews.org

Selon les statistiques du réseau d’information sur les données cinématographiques de Chine, le box-office chinois a dépassé les 11 milliards de yuans en février de cette année, dépassant le chiffre de 10,10 milliards de l’an dernier, établissant ainsi un double nouveau record, celui du marché mondial du cinéma et du box-office mensuel. Le marché chinois est également devenu le premier box-office à dépasser par deux fois en un seul mois le chiffre des 10 milliards.

«Aller voir un film ou deux pendant le Nouvel An » est devenu l’une des consommations culturelles les plus populaires des Chinois pendant la Fête du Printemps. En février, période faste du box-office, les « nouveautés de la Fête du Printemps » constituent un coup de pouce important pour l’industrie du cinéma. Les « nouveautés de la Fête du Printemps » de cette année ont vu la sortie de pas moins de huit films, faisant de 2019 l’année comptant le plus grand nombre de nouveautés depuis trois ans.

La popularité des films auprès du public a également atteint de niveaux record. Selon les résultats de l’enquête sur la satisfaction des spectateurs de cinéma nationaux menée par la China Film Archive, le score de satisfaction du public envers les « nouveautés de la Fête du Printemps » 2019 s’est élevé à 83,9 points pour ceux qui les ont jugés « satisfaisants », le pourcentage le plus élevé depuis le lancement du sondage en 2015. Parmi ceux-ci, le film de science-fiction chinois « Wandering Earth » a été celui qui a enregistré le plus haut niveau de satisfaction du public : en février, il avait engrangé plus de 4,4 milliards de yuans au box-office, représentant 40% du total des box-offices du mois. « Wandering Earth » a également dépassé les 5,3 millions de dollars de recettes au box-office nord-américain en février, devenant ainsi le film chinois sorti en Amérique du Nord ayant obtenu le plus gros résultat au box-office des cinq dernières années.

Derrière ces chiffres particulièrement élevés, il y a aussi des cinéastes chinois créatifs et un public plus diversifié, un marché de plus en plus normalisé et une industrie mature. En 2018, la Chine a produit un total de 1,082 films de différents types ; le box-office national s’est monté à plus de 60 milliards de yuans, dont 37,897 milliards de yuans, soit plus de 60% du total pour les films chinois. Par ailleurs, le nombre de spectateurs urbains s’est élevé à 1,716 milliard et 9,303 nouveaux écrans ont été créés, pourtant leur nombre total est 6,079, plaçant la Chine au premier rang mondial. Enfin, parmi les 10 meilleures recettes de l’année, les 4 premières sont des films chinois. Les recettes de « Opération Red Sea », « Detective Chinatown 2 » et «Dying to survive » ont tous dépassé les 3 milliards de yuans.

En décembre 2018, le responsable du premier comité d’organisation du Festival international du film de l’île de Hainan a déclaré que les 10 prochaines années seraient une période cruciale pour la Chine, qui devrait passer de grand pays de cinéma à grande puissance du cinéma. À l’heure actuelle, le marché chinois du cinéma est devenu le deuxième marché mondial en importance et il est également ouvert sur le monde. Les cinéastes chinois ont une vision de plus en plus internationale et coopèrent activement avec les cinéastes nationaux et étrangers. Le marché chinois du cinéma s’ouvre de plus en plus et encourage également la coopération transnationale entre les capitaux du cinéma. Tournés vers l’avenir, les films chinois montrent une nouvelle attitude de développement sain.