Recrudescence du vol de motos à Kouroussa : les victimes ne savent plus à quel se vouer

De plus en plus à Kouroussa, les motos occupent une place de choix dans le quotidien des populations. Elles deviennent même un moyen qui confère un certain prestige dans la société. Si posséder une moto haut de gamme peut-être perçue comme un signe, une expression du bonheur, il important de souligner qu’elle peut aussi être pour celui qui la détient un moyen qui attise parfois la haine et la jalousie d’autres personnes qui n’ont guère la possibilité de s’en procurer.

C’est pourquoi beaucoup de motards sont victimes de vols de leurs engins. Ces vols peuvent survenir un partout, à tout moment et quelles que soient les circonstances. Ce qui fait que les propriétaires de moto sont habités en permanence par la peur de se faire voler leurs engins.

« La gamme de motos affectionnée par les voleurs est celle des motos KTM, JUVE, TVS. Ces motos coûtent respectivement 5.500.000FG, 7.800.000FG et 9 000.000FG sur le marché local. Ces prix varient en fonction des commerçants et de la demande des clients », nous précise un commerçant.

S’agissant de leur mode opératoire, il faut noter qu’il y en plusieurs. Le mode le plus courant est celle qui consiste à poursuivre la victime dans tous ses gestes et faits et profiter de son moindre relâchement de vigilance pour lui piquer sa moto. C’est le cas de deux fidèles musulmans dont les motos ont été emportées par des voleurs lorsqu’ils étaient à la mosquée pour la prière du crépuscule.

Au pire des cas, il y a d’autres voleurs qui font déplacer leurs victimes hors de la ville (si celles-ci sont surtout des conducteurs de taxi-moto). Ils profitent avec leurs complices de cet isolement pour agresser et spolier leurs victimes de leurs engins.