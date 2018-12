Recrutement dans l’armée, installation des PA : ce que le ministre Diané a répondu aux députés

Pourquoi n’y a-t-il pas de recrutement dans la gendarmerie depuis 2015, pourquoi avoir installé des PA (Postes d’Appui) à Conakry, telles ont été des questions que les députés ont posées au ministre d’Etat, ministre chargé des Affaires Présidentielles et de la Défense Nationale, Dr. Mohamed Diané lors de la présentation du projet de budget 2019 de son département ce mercredi 12 décembre à l’Assemblée Nationale.

S’appuyant sur la Loi de la Programmation Militaire (LPM), le ministre de la Défense a fait remarquer qu’il est prévu, chaque année, au niveau de la gendarmerie, le recrutement au moins 600 agents. Mais depuis 2015, a-t-il regretté, par manque de moyens, il n’y a pas eu de recrutement au niveau de l’armée (…).

Répondant à la question relative à l’installation des Postes d’Appui à Conakry, le ministre Diané a rappelé qu’il y a une loi votée par l’Assemblée nationale qui date de 2015 portant sur le maintien de l’ordre public en République de Guinée.

« Selon l’article 3 et aliéna 3, en temps de crise et de trouble à l’ordre public, la sécurité des personnes et leurs biens relève de la police et au deuxième degré, la gendarmerie. Dans les circonstances exceptionnelles, sur réquisition du président de la République, les forces armées peuvent intervenir en dernier ressort pour appuyer les services de sécurités pour une période limitée dans le temps conformément aux dispositions de l’article 90 », a-t-il expliqué.