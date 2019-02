Recrutement dans l’Armée: les postulants feront face à une commission d’enquête de moralité (Défense)

Dans le cadre des opérations de recrutement au sein des forces armées guinéennes au titre de 2019, le ministère de la Défense nationale a annoncé ce vendredi 15 février via un communiqué la mise en place d’une commission d’enquête de moralité dans toutes les localités du pays.

Ayant pour mission de non seulement vérifier la bonne moralité des postulants mais aussi et surtout valider les dossiers et listes de candidatures, cette commission est composée des autorités civiles, militaires et paramilitaires des préfectures et communes concernées. Lire ci-joint le communiqué :