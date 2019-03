Recrutement dans l’Armée: voici les épreuves dans lesquelles les aspirants seront évalués (Communiqué)

Conformément aux conditions de recrutement au sein des Forces Armées Guinéennes énumérées dans les précédents communiqués de presse, il est porté à la connaissance des candidats que la nature des épreuves, au titre de l’année 2019 sera la suivante:

1- Epreuves de présélection (ou épreuves d’admissibilité) :

Elles seront organisées et conduites par les commissions d’enquête de moralité mises en place au niveau des Préfectures pour l’intérieur du pays et des cinq (5) Communes pour la Zone Spéciale de Conakry.

Après avoir pris en compte la qualité des dossiers de candidature, les épreuves de présélection porteront essentiellement, pour l’ ensemble des candidats, sur les tests physiques (Sport) et intellectuels.

L’effectif maximum des candidats à présélectionner, leur catégorisation par niveaux, les barèmes par sexe ainsi que les différentes dates seront communiqués, à temps opportun, aux commissions d’enquête de moralité par leur autorité de tutelle. Il sera procédé par la suite à l’établissement de la liste définitive des candidats admissibles par ordre alphabétique au niveau de chaque Préfecture pour l’intérieur du pays et des cinq (05) Communes pour la Zone Spéciale de Conakry.

2-les épreuves de sélection (ou épreuves d’admission) :

Elles seront organisées et conduites par la Commission Nationale de Recrutement sous l’autorité du Chef d’Etat-major Général des Armées et sur la base des résultats de la présélection dûment établis par les Commissions d’enquête de moralité des Préfectures pour l’Intérieur du pays et des cinq (5) Communes pour la Zone Spéciale de Conakry. Ces épreuves se dérouleront en trois (3) étapes:

a)- Epreuves sportives : elles serviront à évaluer les aptitudes physiques des candidats admissibles et comporteront:

– Une épreuve de course à pied: le candidat doit effectuer une course à pied sur une distance de 08 kilomètres en 45 minutes.

– Une épreuve d’abdominaux : le candidat doit, sans discontinuer, effectuer 30 abdominaux; les deux bras croisés derrière la tête, les deux jambes repliées et les deux omoplates touchant le sol

– Une épreuve d’appui facial (pompe) : le candidat doit la face tournée vers le sol, le corps gainé, les jambes bien allongées et la pointe des pieds au contact du sol, exécuter un mouvement de flexion des bras appuyés sur le sol en montant et en descendant

jusqu’à trente (30) fois consécutives;

b)- Epreuves intellectuelles : elles comporteront :

– Une épreuve de français, d’une durée de 02 heures 00. Cette épreuve consistera à évaluer le candidat sur ses connaissances grammaticales, lexicales et sur sa capacité de rédaction en langue française;

– Une épreuve de mathématiques, d’une durée de 2 heures 00. le candidat abordera des questions et problèmes traitant des domaines des mathématiques du niveau baccalauréat.

c)- Epreuves d’aptitudes Médicales :

Après avoir satisfait aux épreuves d’aptitudes physiques et intellectuelles, les candidats (es) passeront des visites systématiques d’aptitudes médicales. A l’issue de toutes ces épreuves, seuls les candidats( es) déclarés médicalement aptes, classés par ordre de mérite et dans les limites des quotas fixés, seront retenus par la Commission nationale de recrutement pour servir au sein des Forces Armées

Guinéennes.

Conakry, le 0 6 MARS 2019 2019

