Réforme de l’Armée guinéenne : le général français Clément Bollée gratifié

Au Palais Shékoutoureya, jeudi, le grade de commandeur de l’ordre national de mérite a été décerné au général de corps d’armée français Bruno Clément Bollée. L’officier français est gratifié pour sa contribution « de qualité » pour le renforcement de la coopération militaire entre son pays et la Guinée. Ancien directeur de la Coopération en matière de Sécurité et de Défense au ministère français des Affaires étrangères, Bruno Clément est surtout décoré contribution à la réforme de l’armée guinéenne entamée en 2011, suite à l’arrivée au pouvoir du Président Alpha Condé. « Mieux vaut plus tard que jamais. Cette décoration, on aurait dû la lui donner depuis très longtemps. Malheureusement, l’opportunité ne c’était pas présenté », a exprimé le président Alpha Condé qui s’est de nouveau réjoui des bienfaits de la réforme de l’armée.

« Je crois que nous vous devons beaucoup, parce que tout le monde sait comment était l’armée guinéenne en 2010. On se demandait réellement si la réforme allait être possible avec toutes les mauvaises habitudes qui étaient ancrées depuis des années…», a poursuivi Alpha Condé, qui a aussi exprimé sa fierté de voir aujourd’hui l’armée guinéenne s’impliquer davantage dans des actions civilo-militaires et de participer à la mission onusienne de maintien de la paix au Mali.

« Je suis particulièrement honoré de porter cette médaille guinéenne. Au-delà du militaire que je suis, c’est avec le cœur que la porte. La Guinée, dans toute ma carrière […], est un pays qui m’a apporté un peu plus que les autres. Et j’y ai laissé une partie de moi-même. C’est pourquoi, quand je retourne ici, je me retrouve un peu », a apprécié l’officier français, au cours de la cérémonie de décoration. Il se souvient qu’en 2010 et début 2011, « quand on marchait dans les rues de Conakry, c’était l’apocalypse ». Il estime que c’est grâce à l’impulsion du Président Alpha Condé qu’on est pu arriver à ce résultat « régulièrement cité en exemple en Afrique ».