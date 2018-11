Reformes dans le secteur de la pêche : Alpha Condé reçoit le Prix d’excellence de l’UA

En marge de la Conférence Mondiale sur l’Economie Bleue, la Commission de l’Union Africaine a décerné le Prix d’Excellence « Champion Politique sur les questions de Pêche et d’Aquaculture » au président guinéen, Pr Alpha Condé.

La remise de ce Prix s’est déroulée au cours d’une cérémonie spéciale organisée le 27 novembre à «l’Hôtel Interncontinental », à Nairobi, capitale du Kenya, en présence des présidents Uhuru Kenyatta, du Kenya, Danny FAURE des Seychelles et de Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine.

En effet, cette distinction décernée au chef de l’Etat est le résultat de ses multiples efforts pour les différentes réformes menées dans le secteur de la pêche et qui ont abouti à la levée des contraintes majeures qui pesaient sur le développement dudit secteur en Guinée. Des combats qui ont contribué à l’amélioration de la gouvernance et de la croissance économique dans ce secteur dont entre autres, l’organisation des états généraux de la pêche et de l’aquaculture ; l’élaboration de la politique nationale des pêches conformément au document-cadre de politique de pêche de l’Union Africaine et des autres instruments internationaux de pêche ; la fourniture de matériels et autres équipements de laboratoire en faveur de l’Office National de Contrôle Sanitaire des produits de pêche; la lutte contre la pêche illicite, non-déclarée, et non réglementée (INN) ayant favorisé le retrait de la Guinée sur la liste des pays tiers non-coopérants en matière de lutte contre la pêche INN.

Ce Prix a été remis par S.E. Moussa Faki Mahamat au Secrétaire Général du ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger de la Guinée, Dr. Mohamed Hady Barry, accompagné d’une forte délégation guinéenne dont certains hauts cadres des ministères des Affaires Etrangères, Transports, de la Pêche et de l’Environnement.